ترمب: لا أستبعد إغلاق قنصليات أخرى للصين

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، عدم استبعاده إغلاق قنصليات صينية أخرى على أراضي بلاده بعد إغلاق قنصلية لبكين في هيوستن.

جاءت تصريحات ترمب على خلفية سؤال صحافي في مؤتمر عقده للحديث عن تطورات فيروس كورونا بالولايات المتحدة.

تأتي تلك التصريحات في ظل اتهامات من مسؤولين أميركيين للصين باستخدام قنصليتها في هيوستن لسرقة أبحاث طبية قيمة، كما حاولت القنصلية اختراق قطاعات الغاز والنفط.

وكشفت الصين، الأربعاء، أن الولايات المتحدة طلبت منها وبشكل مفاجئ، إغلاق قنصليتها في هيوستن، وهددت بالرد حال عدم تراجع واشنطن.

وأدانت الصين في بيان لوزارة الخارجية، طلب واشنطن إغلاق قنصليتها في هيوستن، ونددت بشدة بهذه الخطوة ووصفتها بـ"الشائنة".

والثلاثاء أبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، استعداده للعمل مع الصين أو أي دول أخرى لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لاستخدامه في الولايات المتحدة رغم تزايد التوترات بين بكين وواشنطن.

وكان ترمب دأب على اتهام الصين بسوء إدارة جائحة كورونا التي نشأت في مدينة ووهان الصينية وانتشرت في الولايات المتحدة، وتسببت في أكثر من 140 ألف حالة وفاة بين الأميركيين.