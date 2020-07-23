في هذا المكان من أميركا.. الكمامة إلزامية خارج المنزل

مازال استعمال الكمامة الشغل الشاغل لدى الأميركيين هذه الأيام، فبعدما تراجع الرئيس الأميركي عن مهاجمتها ونشر قبل أيام تغريدة على "تويتر" للمرة الأولى صورة له وهو يرتدي كمامة، واصفا الممارسة بأنها عمل وطني وسط وباء الفيروس التاجي، شدّدت رئيسة بلدية واشنطن ميوريل باوزر، الأربعاء، التدابير المتّخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وألزمت سكان العاصمة الأميركية بوضع كمامات لدى مغادرة منازلهم.

وخلال إعلانها هذا الإجراء تحت شعار "الأمر بسيط، عندما تغادر المنزل عليك وضع كمامة"، قالت الديمقراطية باوزر "يجب على الناس وضع كمامة عندما يغادرون منازلهم إذا كان من المحتمل أن يخالطوا شخصاً آخر لأكثر من لحظة وجيزة".

وأضافت: "عليكم وضع كمامات لأنكم لا تعلمون إن كنتم ستتمكّنون من الحفاظ على التباعد الجسدي".

بعض الاستثناءات

فيما سيُسمح ببعض الاستثناءات، خصوصاً للرياضيين الذين يمارسون الرياضة بعيداً عن الأشخاص الآخرين.

وكما هي الحال في غالبية الولايات الأميركية، تزداد في واشنطن الإصابات بكوفيد-19، على الرغم من أن العاصمة لا تزال نسبياً بمنأى عن الوباء.

"قضية حزبية"

يشار إلى أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها كانت أوصت في أبريل/ نيسان الأميركيين بارتداء كمامة للوجه من أجل منع انتشار COVID-19. ولكن الجدل حول ارتداء الكمامة، وما إذا كان ينبغي للولايات أن تفوض الأميركيين بذلك قد تحول إلى قضية حزبية.

وقد بدأ ذلك يتغير في الأسابيع الأخيرة، ففي حين استمر بعض الجمهوريين في رفض ارتداء الكمامات، ظهر آخرون في الأماكن العامة مرتدين كمامات الوجه ويحثون الآخرين على أن يفعلوا الشيء نفسه، بما في ذلك السيدة الأولى ميلانيا ترمب، ونائب الرئيس مايك بنس.