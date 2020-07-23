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ممثل ضحايا تفجير الخبر: أدلة على تورط مسؤولين إيرانيين

المصدر: دبي - العربية.نت
تفجيرات الخبر عام 1996
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أعلن ممثل الضحايا الأميركيين بتفجيرات الخبر عام 1996، المحامي جيمس موريارتي، أن الحكم ضد إيران ملزم، مؤكداً أن "الحكومة الأميركية تملك معلومات عن تورط مسؤولين إيرانيين".

وقال موريارتي لـ"العربية"، مساء الخميس، إن "إيران مسؤولة مالياً أيضاً عن اعتداء الخبر".

كما أشار إلى أن "أكثر من 440 أميركياً يلاحقون إيران قضائياً".

إلى ذلك تابع أن "إيران ستدفع عبر عائدات المبالغ المحتجزة في أميركا"، مضيفاً: "ستُجمد أي أصول إيرانية حول العالم لدفع التعويضات".

ولفت موريارتي إلى أنه "سيتم إنشاء صندوق بمليار دولار من أموال إيران المحتجزة. نحاول تحميل إيران مسؤولية انتهاكاتها في العراق".

كلمات دالّة

#طهران, #الخبر, #العربية
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