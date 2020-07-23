4 ملايين إصابة في أميركا.. مليون منها في 16 يوماً فقط

يواصل فيروس كورونا تمدده في العالم، خصوصا في الولايات المتحدة، حيث تجاوز عدد المصابين، الخميس، 4 ملايين، إذ يزيد متوسط عدد المصابين على 2600 حالة جديدة كل ساعة، وهو أعلى معدل في العالم، حسب إحصاء رويترز.

وتسارع معدل الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ رصد أول حالة في 21 يناير/كانون الثاني. وبلغ عدد المصابين مليونا خلال 98 يوما، ثم بلغ مليونين بعد 43 يوما أخرى، قبل أن تتسارع الوتيرة ويصل العدد بعد 27 يوما فقط إلى ثلاثة ملايين مصاب، وبعد 16 يوما أخرى إلى أربعة ملايين، بمعدل 43 حالة إصابة في الدقيقة.

في حين، ذكرت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا الأميركية، أنها سجلت اليوم ارتفاعا يوميا قياسيا في عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، حيث توفي 173 شخصا.

وسجلت ولاية فلوريدا أيضا ارتفاع عدد الإصابات بزيادة 10249 حالة إصابة، ليقارب إجمالي الإصابات نحو 390 ألفا، في حين بلغ مجموع الوفيات بالولاية 5632 وفاة.

وتشهد ولاية فلوريدا ثالث أكبر تفش لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وتسبقها ولايتا كاليفورنيا ونيويورك.

وكثيرا ما تختلف الحكومة الاتحادية مع حكام الولايات ورؤساء بلديات المدن بخصوص أفضل سبل التعامل مع الوباء، الأمر الذي أدى إلى قواعد متعارضة بشأن أمور مثل وضع الكمامة في الأماكن العامة والموعد الذي يمكن فيه السماح بإعادة فتح المحال والمؤسسات.

وتحول موقف الرئيس دونالد ترمب في الآونة الأخيرة، فبعدما كان يعزف عن وضع الكمامة شجّع الأميركيين هذا الأسبوع على استخدامها وظهر على الملأ واضعا إياها لأول مرة.

ومن بين الدول العشرين الأكثر تضررا بكورونا في العالم، تجيء الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد تشيلي من حيث معدل الإصابة بالنسبة لعدد السكان، بمعدل 120 حالة إصابة لكل عشرة آلاف فرد.

وفيما يتعلق بأعلى معدل وفيات بالنسبة لعدد السكان، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة السادسة عالميا، إذ توفي فيها بالمرض 143 ألف مصاب، أي بمعدل 4.4 وفاة بين كل عشرة آلاف نسمة. وتسبقها كل من بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وتشيلي وفرنسا.

أسرع وتيرة

ويبين إحصاء رويترز، القائم على تقارير رسمية، أن معدل حالات الإصابة الجديدة عالميا لا يظهر أي إشارة للتباطؤ، مع تسجيل أسرع وتيرة في الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية.

وسجلت البرازيل رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض أمس الأربعاء، ما دفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في أميركا اللاتينية لأكثر من أربعة ملايين حالة.



وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد حالات الإصابة، إذ سجلت أكثر من 2.2 مليون حالة، وبلغ عدد الوفيات ما يقرب من 83 ألفا.