ترمب يلغي المؤتمر الوطني الكبير.. "ليس الوقت المناسب"

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، أنه قرر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في جنوب الولايات المتحدة إلغاء المؤتمر الوطني "الكبير" للحزب الجمهوري، والذي كان مقرراً عقده في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الشهر المقبل لتعيينه رسمياً مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن هذا ليس الوقت المناسب لعقد "مؤتمر وطني كبير ومكتظ بالناس".

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كما أضاف أن "توقيت هذا الحدث ليس مناسباً، ليس مناسباً بالنظر إلى ما حدث مؤخراً"، في إشارة إلى طفرة الإصابات في الولاية الجنوبية.

ولفت إلى أن فعاليات المؤتمر ستجري "عبر الإنترنت بشكل ما"، مشيراً إلى أن مندوبي الحزب الجهوري الذين سيكرسونه رسمياً مرشح الحزب إلى الانتخابات الرئاسية سيفعلون ذلك في ولاية نورث كارولاينا خلال "اجتماع سريع إلى حد معقول".

يشار إلى أنه كان مقرراً عقد المؤتمر في جاكسونفيل من 24 ولغاية 27 آب/أغسطس، لكن فلوريدا سجلت مؤخراً طفرة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19.

وأوضح الملياردير الجمهوري أن الدافع الرئيسي وراء قراره إلغاء المؤتمر الوطني هو "السلامة"، مضيفاً: "من الصعب علينا أن نقول إنه يجب أن يكون لدينا الكثير من الناس مكدسين داخل قاعة ثم نقول إنه لا يجدر بالآخرين فعل ذلك".

إلى ذلك اعتبر أنه "ليس هناك ما هو أكثر ازدحاماً من مؤتمر وطني. أعتقد أننا بقيامنا بذلك نضرب مثلاً يحتذى به".

أكثر من 4 ملايين إصابة

وتجاوزت الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة أربعة ملايين إصابة الخميس، وفق تعداد وضعته جامعة جونز هوبكنز عند الساعة 15.40 (19.40 بتوقيت غرينتش).

كما سجّلت الولايات المتحدة 4.005.414 إصابة. ومع أكثر من 143.800 وفاة، فإنها الدولة الأكثر تضرراً في العالم جراء تفشي الوباء، تليها البرازيل والمملكة المتحدة.

وكانت البلاد تخطت عتبة ثلاثة ملايين إصابة في 8 تموز/يوليو.

يذكر أنه بعدما شهدت تحسناً مع نهاية فصل الربيع، تعرف الولايات المتحدة ارتفاعاً في الإصابات، خاصة في جنوبها وغربها.

إلى ذلك أعلنت كل من تكساس وكاليفورنيا وألاباما وأيداهو وفلوريدا أعداداً قياسية للوفيات في 24 ساعة، وذلك بين الأربعاء والخميس. وسجّلت أكثر من 60 ألف إصابة يومية على مدار الأيام التسعة الماضية.

وتتوقع دراسات مبنية على نماذج وبائية حصول ذروة الوباء، في المتوسط، خلال الأسابيع الأربعة المقبلة حسب جامعة ماساتشوستس التي تجمع نماذج نحو 20 مركزاً بحثياً.