بومبيو يفتح النار على الصين: دولة عدوانية مستبدة

صعدت الولايات المتحدة من انتقاداتها للصين، لا سيما بعد ثبوت تزوير مواطنين صينيين لتأشيرات دخولهم البلاد.

ودعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، "العالم الحرّ" إلى "الانتصار" على "الطغيان الجديد" الذي تمارسه، على حدّ قوله، الصين الشيوعية.

موضوع يهمك باحثة صينية، مشتبها بها في حيازة تأشيرة مزورة والتعامل خفية مع الجيش الصيني "هربت إلى قنصلية بلادها في مدينة سان... باحثة تختبئ في قنصلية الصين بسان فرانسيسكو وتثير أزمة الأخيرة

وفي خطاب ألقاه في كاليفورنيا واتّسم بنبرة تذكّر بتلك التي طبعت لغة التخاطب بين الولايات المتّحدة والاتحاد السوفيتي السابق إبان الحرب الباردة بينهما، قال الوزير الأميركي إنّ الصين هي اليوم دولة "استبدادية أكثر فأكثر في الداخل، وأكثر عدوانية في عدائها للحريّة في كلّ مكان آخر".

كما اتّهم الرئيس الصيني شي جينبينغ بأنّه "تابع مخلص لأيديولوجية شمولية مفلسة".

الصين الشيوعية ستغيرنا

إلى ذلك، حذّر في خطابه الذي ألقاه في مكتبة ريتشارد نيكسون الرئاسية في يوريا ليندا بولاية كاليفورنيا مساء الخميس من أنّه "إذا لم يغيّر العالم الحرّ الصين الشيوعية، فإنّ الصين الشيوعية سوف تغيّرنا".

واتّهم الوزير الأميركي بكين باستغلال الولايات المتّحدة والسخاء الغربي بطريقة أنانية، في الوقت الذي أجرت فيه إصلاحات وانضمّت إلى الاقتصاد العالمي خلال العقود الأربعة الماضية.

مركز للتجسس

كما اتّهم القنصلية الصينية في هيوستن، التي أغلقتها الولايات المتّحدة، بأنّها "مركز للتجسّس الصيني" و"لسرقة الملكية الفكرية".

وأضاف أنّ "الصين نهبت ممتلكاتنا الفكرية وأسرارنا التجارية الثمينة، مما أدّى لخسارة ملايين الوظائف في أنحاء أميركا".

إلى ذلك، انتقد بومبيو الإدارة الأميركية السابقة بشدّة لأنّها كانت راضية عن تصرّفات الصين، وكذلك الشركات الأميركية التي أذعنت لجميع طلبات بكين منها. وقال إنّ بكين أخلّت بالتزاماتها الدولية حول الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وفي بحر الصين الجنوبي وفي وقف سرقات الملكية الفكرية التي تدعمها الدولة الصينية. وأضاف "لا عودة إلى الممارسات السابقة فقط لأنها مريحة أو مناسبة".

ولفت إلى أنّه "لم يعد بإمكاننا تجاهل الاختلافات السياسية والأيديولوجية الأساسية بين بلدينا، تماماً كما لم يتجاهلها أبداً الحزب الشيوعي الصيني".

يذكر أن الخلافات تصاعدت بشكل كبير بين البلدين اللذين يشكلان قوتين اقتصاديتين ضخمتين على الصعيد العالمي، لا سيما بعد أن أمهلت واشنطن الأربعاء القنصلية الصينية في هيوستن 72 ساعة من أجل إقفالها، إثر اتهامها بالتجسس، وسرقة ملكيات فكرية.