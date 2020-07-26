فلوريدا تحقق.. فحوصات إيجابية لأشخاص لم يجروا مسحة كورونا!

كيف يثبت شخص ما أنه إيجابي للفيروس التاجي إذا لم يسبق اختباره؟

هذا ما أثبتته تقارير نشرت على FOX 35 منذ أن بدأت في التحقيق في بيانات COVID-19 في ولاية فلوريدا.

ويزعم كثيرون أنهم ذهبوا لإجراء فحص، ولكن لأسباب مختلفة اضطروا إلى المغادرة قبل أن يتم مسحهم، وبعدها تم إبلاغهم بأنهم مصابون بفيروس كورونا!

وقال الحاكم، رون ديسانتيس، من ولاية فلوريدا: "من أجل أن يعود ذلك بشكل إيجابي، عندما لم يتم تقديم أي عينة، فإنه يمثل مشكلة، لذلك سمعت ما يكفي للقلق بشأنه"، لقد طلبت من السلطات الصحية أن تنظر في ذلك لأنني سمعت ذلك أيضًا وإذا كان بإمكانكم أن تعطونا الأسماء أو إذا كان الأشخاص الذين أخبروك أنهم على استعداد لتقديم أسمائهم، فنحن مهتمون بالتحقيق في ذلك لأنه أمر سخيف".

ويعتقد الدكتور جاي ولفسون، مساعد عميد أول في كلية مورساني للطب بجامعة جنوب فلوريدا، أنه يعرف ماهية المشكلة. ويضيف تذكر أن كل شخص تحدثنا معه يقول إنه خرج عن الخط قبل اختباره.

وهذا يعني "أنك على الخط لكنك ذهبت إلى مكان آخر [افتراضيًا]، لديك موعد، يجب أن تفعل شيئًا، لديك موعد مع طبيب الأسنان، يجب أن تأخذ طفلك وتترك الخط، لذلك وضعوا اسمك عن طريق الخطأ في ذلك الخط، وربما اكتشفوا ذلك لاحقا ويقولون إننا أخطأنا، نظن أننا فعلنا ذلك، لذا يقول الدكتور ولفسون، ينتهي الأمر بشخص أو شخصين حصلوا على نتائج اختبار شخص آخر. يعتقد الدكتور ولفسون أن نظام الاختبار يحتاج إلى تحسين".

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وتابع دكتور ولفسون: "إنه نظام متحرك، وإذا فاتك شيء ما، فهو ليس ميكانيكيًا ويلامس الكثير من الأيدي مثل أدوات الاختبار والوسادات والصناديق التي يدخلونها، لذلك هناك مجال للخطأ".

وتابع: "في بعض الأحيان يستغرق الأمر بعض الشيء من الصدمة للأشخاص الذين لم يجروا الاختبار وتم إبلاغهم بأنهم مصابون، تحتاج إلى وضع نظام آخر، ويعني ذلك نظاما لحماية نفسك والمرضى وهذه هي الطريقة التي يتعلمون بها أثناء سيرهم".

وبدأت الولاية في تجميع بيانات الأشخاص الذين تلقوا نتائج خاطئة، ودعت الى التواصل مع السلطات في حال تعرضت لهذا الخطأ.