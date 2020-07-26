نجل ترمب يهاجم بايدن: متغطرس ولا يستطيع الإجابة عن الأسئلة

ظهر إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترمب، في برنامج "عالم واترز"، السبت، على "فوكس نيوز" Fox News، وانتقد المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة جو بايدن، لعدم تلقيه أسئلة صعبة من الصحافة، واصفاً إياه بأنه "متغطرس"، وقال إنه يسخر من الانتخابات الرئاسية.

وتابع ساخرا: "كم هو جريء عندما خرج من قبوه وقابل صديقه، وجلسا على الأريكة. أعني: إنه لأمر مدهش في الواقع، أليس كذلك؟".

وأضاف نجل ترمب عن محادثة بايدن مع الرئيس السابق باراك أوباما: "هذا الأسبوع كان لديك جو بايدن الذي يصف ولاية أريزونا بأنها مدينة أريزونا.. لقد قال: (كما تعلمون، من الرائع أن أكون مع أناس رائعين من مدينة أريزونا العظيمة)"! وأضاف "أعني، هذا الرجل.. إنه أمر لا يصدق".

وأشار إلى أن بايدن "لن يجيب عن الأسئلة. إنه بالتأكيد لا يجلس مع مقابلات مع أمثال كريس والاس". كما انتقد نجل الرئيس نائب الرئيس السابق وجلسته إلى جانب أوباما، وإلقاء اللوم في كل شيء على سلفهم، الرئيس السابق جورج دبليو بوش، بينما كان ينسب الفضل إليه في اقتصاد إدارة ترمب القوي قبل وباء الفيروس التاجي.

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وواصل نجل ترمب انتقاد بايدن، وسخر من مؤتمراته الصحافية، مشيراً إلى التناقض الصارخ مع تفاعل والده مع مراسل "سي إن إن" CNN جيم أكوستا.

وأضاف: "[الرئيس ترمب] يقدم إحاطات إعلامية للبيت الأبيض. بينما لديك أشخاص مثل جيم أكوستا، الذي يصرخ في المؤتمر.. وعلى النقيض (بايدن) يقرأ حرفيا من قائمة مختارة يقدمها صحافيون. إنهم ليسوا صحافيين". وأضاف "إنه متغطرس ويسخر من الانتخابات الأميركية".