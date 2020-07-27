الصين تضع يدها على القنصلية الأميركية في تشنغدو

فرضت الصين، الاثنين، الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش) "سيطرتها" على قنصلية الولايات المتحدة في تشنغدو بعد 3 أيام من إعلان إغلاقها من جانب بكين، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وكانت الحكومة الصينية قد أمرت الجمعة بإغلاق هذه القنصلية، رداً على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة بحق القنصلية الصينية في هيوستن.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وتوجه عدد من سكان تشنغدو في جنوب غربي الصين، الأحد، إلى القنصلية الأميركية في مدينتهم لالتقاط الصور ورفع الأعلام الصينية إلى جانبها، وسط حضور أمني كثيف، قبل أن تغلق أبوابها بأمر من بكين.

موضوع يهمك أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل... الإصابات بكورونا في أميركا اللاتينية تتجاوز شمال القارة أميركا

وارتفع منسوب التوتر في العلاقات الصينية-الأميركية، التي تسممها أصلاً حرب تجارية وتبادل اتهامات بالمسؤولية عن كوفيد-19، بعد إعطاء حكومة دونالد ترمب، الثلاثاء الماضي، مهلة 72 ساعة لإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن في تكساس، باعتبار أنها مركز للتجسس.

وردت الصين، الجمعة، بإجراء مماثل بحق البعثة الدبلوماسية الأميركية في تشنغدو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16.5 مليون نسمة.

وتوجه، الأحد، عدد كبير من الأشخاص بدافع الحشرية إلى أمام القنصلية في تشنغدو، حيث التقطوا الصور، فيما قام بعض الأشخاص باصطحاب أولادهم أمامها. وأحيط المبنى بعدد كبير من عناصر الأمن، كما شاهد صحافيون في فرانس برس.