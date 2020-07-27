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إصابة مستشار الأمن القومي الأميركي بفيروس كورونا

المصدر: واشنطن - رويترز
روبرت أوبراين مع ترمب
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أعلن البيت الأبيض، الاثنين، إصابة مستشار الرئيس دونالد ترمب للأمن القومي، روبرت أوبراين، بفيروس كورونا المستجد.

روبرت أوبراين روبرت أوبراين
روبرت أوبراين روبرت أوبراين

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان، إن أوبراين الذي يتولى منصبا رئيسيا في الإدارة عزل نفسه ويعمل "من مكان آمن" خارج البيت الأبيض، لافتة إلى أن "لا خطر لإصابة الرئيس أو نائب الرئيس".

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وقالت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، إن الفحوص أظهرت إصابة روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للأمن القومي بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت مراسلة بلومبيرغ، جنيفر جيكوبس، على تويتر، أن أوبراين معزول في منزله، ويعمل عن بعد، بعدما أصيب بالفيروس خلال مناسبة عائلية على ما يبدو.

كلمات دالّة

#روبرت  أوبراين, #كورونا, #روبرت_أوبراين
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