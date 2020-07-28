واشنطن: إيران تواصل استخدام الوكلاء لتهديد جيرانها

قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفث اليوم الثلاثاء في مقابلة مع العربية إن نظام إيران لا يتوقف عن استخدام الوكلاء لتهديد جواره، مؤكدة أن تمديد حظر الأسلحة على إيران له أولوية قصوى.

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وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن جولات وزير الخارجية مايك بومبيو والمبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك تتواصل بالمنطقة لاحتواء خطر إيران، لافتة إلى أن واشنطن تدرس المناورات التي تقوم بها إيران و"سنرد بشكل مناسب".

أما فيما يخص الملف العراقي، قالت إن شراكة واشنطن مع حكومة بغداد قوية وعميقة.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال في وقت سابق إن رفع حظر التسلح على إيران سيزيد التوتر في المنطقة، مشددا على أن واشنطن لن تسمح لإيران بزعزعة استقرار المنطقة مجددا.

كما أضاف بومبيو أن الحكومات في العالم ترفض حصول إيران على أسلحة متطورة، فهي لم تلتزم بالقيود الحالية وما زالت تواصل ارتكاب الانتهاكات.

وأشار إلى أنه لا يمكن الوثوق في إيران كدولة مسؤولة عندما تواصل تهديد الدول الأخرى ودعم النشاط الإرهابي.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن منع إيران من عمليات التفتيش النووي يناقض الاتفاق النووي.