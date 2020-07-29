بايدن يعلن اسم مرشحه لمنصب النائب في هذا الموعد

قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن للصحافيين، اليوم الثلاثاء، إنه سيعلن اسم مرشحه لمنصب نائب الرئيس في الأسبوع الأول من أغسطس/آب قبل أيام من قبوله رسميا ترشيح الحزب له خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي.

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وتتجه الأنظار إلى من سيختاره بايدن لتولي منصب نائب الرئيس لأسباب، من بينها أن بايدن سيكون في حالة فوزه أكبر الرؤساء سنا في التاريخ الأميركي، حيث سيبلغ 78 عاما بحلول يوم تنصيب الرئيس الجديد.

وتعهد بايدن باختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس ولتخوض معه الانتخابات التي سينافس فيها الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفق تقارير إعلامية، تضم قائمة بايدن القصيرة للمرشحين السيناتورة عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس وسوزان رايس، مستشارة الأمن القومي السابقة في عهد باراك أوباما.

وهناك اعتقاد أن بايدن ينظر أيضا في خيارات أخرى تشمل ثلاث سيناتورات أخريات، هن تامي داكوورث من إلينوي، واليزابيث وارن من ماساتشوستس، وتامي بالدوين من ويسكونسن.

وفي السباق أيضا ممثلة فلوريدا في مجلس النواب فال ديمينغز، وزميلتها ممثلة كاليفورنيا كارين باس، إضافة إلى حاكمة ولاية ميشيغن غريتشين ويتمر، وحاكمة ولاية نيو مكسيكو لوجان غريشام، ورئيسة بلدية أتلانتا كيشا لانس بوتومز.

ونشر موقع بوليتيكو الإلكتروني رسما بيانيا بعد تصريحات بايدن يورد بأنه اختار هاريس للمنصب، لكن الموقع اعتذر لاحقا عن ذلك وقال إنه حدث عن طريق الخطأ بسبب "عطل فني".

ومن المقرر أن يبدأ في 17 آب/أغسطس انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي للإعلان عن مرشحه الرئاسي ونائبه، لكن يتوقع أن يكشف بايدن عن خياره قبل ذلك.