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ترمب يذكر بحصان طروادة.. وينتقد منافسه "النعسان"

المصدر: دبي - العربية.نت
ترمب وبايدن (فرانس برس)
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جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، انتقاداته اللاذعة لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، معتبراً أنه ينفذ كل ما يطلبه اليسار الراديكالي منه بغية الوصول إلى كرسي الرئاسة.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: جو النعسان مجرد حصان طروادة، بالنسبة لمخطط اليسار الراديكالي. وأضاف سينفذ كل ما يطلبونه منه، في إشارة إلى العديد من الأصوات التي يعتبرها ترمب "متطرفة" في الحزب الديمقراطي.

تصاعد الخلاف

ولطالما انتقد الرئيس الجمهوري منافسه الديمقراطي الذي يعارض أجندته في العديد من الملفات، وقد برز هذا الخلاف بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية على خلفية الدعوات إلى تقييد صلاحيات الشرطة في البلاد وإزالة بعض التماثيل التاريخية، وتغيير أسماء بعض القواعد، الأمر الذي أثار حفيظة ترمب، الذي يعتبر أن تلك المطالب تنم عن فوضى وتخريب تقوده بعض الأصوات اليسارية الراديكالية.

كما وصف ترمب مراراً نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي بالضعيف والذي يفتقر إلى روح القيادة.

إلى ذلك اتهمه سابقا بأنه ركب قطار تدمير إدارات الشرطة في البلاد.

جو بايدن في بنسلفانيا (أرشيفية- رويترز) جو بايدن في بنسلفانيا (أرشيفية- رويترز)

وشكك مراراً بمعدلات ذكائه وقدراته العقلية. فمطلع الشهر الحالي تحداه بإجراء اختبار معرفي، قائلا إن "المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة لم يتمكن من اجتياز الاختبار الذي أُجريه".

بدوره، رد بايدن على هذا التشكيك قائلاً: "هذا الرئيس يتحدث عن القدرة المعرفية، لكنه لا يبدو على علم معرفي بالعديد مما يجري".

كلمات دالّة

#بايدن, #ترمب
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