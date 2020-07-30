كورونا.. وفاة كل دقيقة بأميركا ووفيات البرازيل تتخطى 90 ألفا

شهدت الولايات المتحدة تسجيل حالة وفاة بمرض كوفيد-19 كل دقيقة تقريباً، حيث تجاوز عدد الوفيات على الصعيد الوطني 150 ألفاً، وهو الأعلى في العالم، فيما تخطت حصيلة وفيات البرازيل 90 ألفا.

وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة 150,034 حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز، الخميس.

وأفاد إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة رصدت 1461 حالة وفاة يوم الأربعاء، وهي أعلى زيادة في يوم واحد منذ وفاة 1484 في 27 مايو، مما يعني تسجيل وفاة واحدة كل دقيقة تقريباً.

وبعد ظهور تحسن بحلول نهاية الربيع، عاود الوباء انتشاره منذ نهاية يونيو، خاصة في جنوب الولايات المتحدة وغربها.

وترتفع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة لها منذ شهرين وزادت بنحو عشرة آلاف خلال الأحد عشر يوما الماضية.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت الوفيات بمرض كوفيد-19 ارتفاعا على مدى 3 أسابيع متتالية في حين انخفض عدد الحالات الجديدة أسبوعا تلو الآخر في الآونة الأخيرة للمرة الأولى منذ يونيو.

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وأدى ارتفاع الحالات في أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس هذا الشهر إلى اكتظاظ المستشفيات بالمرضى. وأجبرت الزيادة الولايات على التراجع عن إعادة فتح اقتصادها الذي كان مكبلا بإجراءات عزل عام في مارس وأبريل للحد من انتشار الفيروس.

وتأتي ولاية تكساس في المقدمة وفلوريدا وكاليفورنيا، أكبر الولايات من حيث عدد السكان.

وفي حين زادت الوفيات على نحو سريع في يوليو في هذه الولايات الثلاث، تظل نيويورك ونيوجيرزي في الصدارة من حيث الوفيات بالنسبة لعدد السكان.

ومن بين الدول العشرين التي سجلت أكبر عدد في حالات الإصابة بالمرض، تأتي الولايات المتحدة في المركز السادس في عدد الوفيات بالنسبة لعدد السكان بتسجيل 45 وفاة من بين كل 100 ألف شخص. وتأتي قبلها المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبيرو وتشيلي.

يأتي ذلك فيما أفادت لجنة الصحة، الخميس، بأن الصين أعلنت عن 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس الأربعاء ارتفاعا من 101 حالة في اليوم السابق.

وذكر بيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية أن 96 إصابة من بين الحالات الجديدة كانت في منطقة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البلاد و5 حالات في مقاطعة لياونينغ وواحدة في بكين و3 حالات وافدة.

وأبلغت الصين عن 21 مريضا جديدا بدون أعراض انخفاضا من 27 في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة إن البر الرئيسي للصين سجل حتى أمس الأربعاء 84165 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وظل عدد الوفيات بكوفيد-19 عند 4634.

وفي المكسيك، ذكرت وزارة الصحة في أن البلاد سجلت 5752 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و485 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 408,449 والوفيات إلى 45,361.

والمكسيك رابع أعلى دولة في عدد الوفيات في العالم جراء فيروس كورونا.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

ياتي ذلك فيما تجاوزت البرازيل الأربعاء عتبة 90 ألف وفاة بفيروس كورونا، وأعلنت عن حصيلة وفيات وإصابات جديدة في الساعات الـ24 الماضية تثبت مدى تسارع انتشار الوباء في البلاد.

والبرازيل هي ثاني أكثر الدول تأثرا بفيروس كورونا المستجد من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة التي تجاوزت الأربعاء من جهتها حصيلة 150 ألف وفاة.

وسجلت أكبر دولة في أميركا اللاتينية في الساعات الـ24 الماضية 1595 وفاة إضافية ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 90,134 وفاة جراء الوباء كما أعلنت وزارة الصحة.

كما سجلت البلاد الأربعاء عددا مرتفعا جدا من الإصابات بلغ 60,074، بحسب البيانات الرسمية التي يعتبر العلماء أنها أقل بكثير من الأرقام الفعلية.

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يأتي ذلك فيما تجاوزت البيرو عتبة 400 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأحصت 204 وفيات إضافية في 24 ساعة، كما أعلنت وزارة الصحة.

وبات عدد الإصابات في البلاد 400 ألف و683 حالة بعد إحصاء 5678 إصابة جديدة في يوم واحد، كما أوضحت الوزارة. وهي أعلى حصيلة يومية منذ 12 /ونيو الماضي.

ومنذ بدء انتشار الوباء توفي 18 ألفاً و816 شخصاً بالفيروس في البيرو، بينهم 204 في الساعات الـ24 الماضية، وهو رقم يقترب من أعلى حصيلة سجلت في 11 يونيو، حين أحصيت 206 وفيات جديدة.