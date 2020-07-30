عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

المتحدث باسم حملة ترمب: الرئيس "طرح سؤالا فقط" حول تأجيل الانتخابات

المصدر: دبي - العربية.نت
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
رابط مختصر

أكد المتحدث باسم حملة ترمب اليوم الخميس أن الرئيس الأميركي "طرح سؤالا فقط" حول تأجيل الانتخابات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد عرض لأول مرة "تأجيلاً" للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، معتبراً أن زيادة التصويت عبر البريد ستؤدي إلى تزوير وفيما يبدو أنه قد حدث سوء فهم حول تصريحات ترمب.

ويحدد الكونغرس مواعيد الانتخابات الفيدرالية، ولا ينص الدستور على أحكام بشأن التأجيل حتى 20 يناير/كانون الثاني 2021 موعد تنصيب الرئيس.

موضوع يهمك
?
رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، بتوافق الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي،...

غريفثس يرحب بالتوافق على تسريع تنفيذ اتفاق الرياض غريفثس يرحب بالتوافق على تسريع تنفيذ اتفاق الرياض اليمن

وغرد ترمب يوم الخميس: "مع التصويت الواسع للبريد (وليس تصويت الغائبين، وهو أمر جيد)، ستكون انتخابات 2020 هي الأكثر من حيث عدم الدقة والاحتيال في التاريخ. سيكون أمرا محرجا للغاية للولايات المتحدة. نؤجل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن.

كلمات دالّة

#الانتخابات الأميركية, #ترمب

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر