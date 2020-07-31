البيت الأبيض يندد بإرجاء الانتخابات في هونغ كونغ

ندد البيت الأبيض الجمعة بإرجاء الانتخابات التشريعية في هونغ كونغ بسبب الأزمة الوبائية، معتبراً أنّ هذا القرار يضعف "المسار الديموقراطي".

وقالت المتحدثة كايلي ماكيناني "نندد بقرار حكومة هونغ كونغ إرجاء الانتخابات التشريعية عاماً".

واعتبر البيت الأبيض أنّ هذا القرار "هو الأخير في لائحة طويلة من التعهدات التي لم تلتزم بها بكين التي كانت وعدت بالحكم الذاتي (في هونغ كونغ) واحترام حريات السكان".

وأعلنت كاري لام رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ الجمعة أمام البرلمان عن تأجيل الانتخابات التشريعية في المستعمرة البريطانية السابقة جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. ومن المنتظر أن يؤجج هذا القرار غضب معسكر المؤيدين للديمقراطية والمعادين للصين. وكانت السلطات قد استبعدت مؤخرا 12 مرشحا للبرلمان من هذا المعسكر بحجة معاداتهم لقانون الأمن القومي الذي فرضته السلطات المركزية في بكين نهاية يونيو/حزيران الماضي.

صرحت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام الجمعة أمام برلمان المدينة بأنها قررت إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة شهر سبتمبر/أيلول القادم بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقد يؤجج هذا القرار غضب معسكر المطالبين بالديمقراطية، وبخاصة أن إعلان كاري لام جاء بعد ساعات على تأكيد جوشوا وونغ أحد قادة الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ الجمعة أن الحراك سيواصل الكفاح ضد القمع الذي تمارسة السلطة المركزية الصينية في المستعمرة البريطانية السابقة، وذلك غداة رفض 12 من مرشحيها للانتخابات التشريعية.

ومنذ أيام تدور شكوك بشأن إجراء الانتخابات بحد ذاتها. وتحدثت وسائل إعلام عديدة عن نية السلطة التنفيذية إرجاء الانتخابات بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي دفع السلطات إلى تشديد القيود. وقالت كاري لام "أعلن اليوم أصعب قرار اتخذته في الأشهر السبعة الأخيرة (...) وهو تأجيل انتخابات المجلس التشريعي (برلمان المدينة)".

من جهته، صرح جوشوا وونغ (23 عاما) الذي كان من أهم شخصيات "حركة المظلات" في 2014، في مؤتمر صحافي إن "مقاومتنا ستستمر ونأمل أن يقف العالم في صفنا في المعارك المقبلة". ودان الشاب الذي كان يرتدي قميصا كتب عليه "لا يمكنهم قتلنا كلنا"، رفض طلبات ترشيح 12 من المعارضين المؤيدين للحركة المطالبة بالديمقراطية.

ويعكس إبطال هذه الترشيحات مجددا إحكام بكين سيطرتها على المستعمرة البريطانية السابقة مع أنها يفترض أن تتمتع بحكم ذاتي واسع بموجب مبدأ "بلد واحد بنظامين" المطبق منذ إعادتها إلى بكين في 1997، وحتى 2047.