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العاصفة أيساياس تتحول لإعصار من الدرجة الأولى وتتجه لفلوريدا 

المصدر: واشنطن – فرانس برس
من إعصار سابق في فلوريدا
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أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية أيساياس اشتدت وتحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى متوجها حاليا إلى أرخبيل الباهاماس وولاية فلوريدا بجنوب شرق الولايات المتحدة.

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وقال المركز الأميركي للأرصاد الجوية منتصف ليل الخميس الجمعة (04,00 ت غ الجمعة) إن رياحا سرعتها القصوى 130 كلم في الساعة ترافق الإعصار.

كلمات دالّة

#فلوريدا, #العاصفة أيساياس, #إعصار

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