العاصفة أيساياس تتحول لإعصار من الدرجة الأولى وتتجه لفلوريدا 

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية أيساياس اشتدت وتحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى متوجها حاليا إلى أرخبيل الباهاماس وولاية فلوريدا بجنوب شرق الولايات المتحدة.

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وقال المركز الأميركي للأرصاد الجوية منتصف ليل الخميس الجمعة (04,00 ت غ الجمعة) إن رياحا سرعتها القصوى 130 كلم في الساعة ترافق الإعصار.



