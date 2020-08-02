فلوريدا بين فكي كماشة.. تحارب كورونا وتستعد لـ"أيساياس"

في حين تعيش ولاية فلوريدا الأميركية تحت وطأة تزايد حالات فيروس كورونا، تستعدّ الأحد للإعصار أيساياس الذي تسبب بتساقط أمطار غزيرة في جزر باهاماس، السبت، قبل أن يتراجع إلى عاصفة استوائية.

وتوقع العلماء أن أيساياس يمكن أن يستعيد شدّته وأن يصبح مجدداً إعصاراً لدى وصوله إلى سواحل فلوريدا، حيث سيضع أجهزة الطوارئ تحت الاختبار في إحدى الولايات الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وتسبب أيساياس الذي تراجع من إعصار من الدرجة الأولى إلى عاصفة استوائية مساء السبت، برياح قصوى بلغت سرعتها 110 كلم في الساعة فوق مضيق فلوريدا.

العاصفة تتفاقم

بدوره، أشار المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي إلى أن العاصفة ستتفاقم وستصبح مجدداً إعصاراً خلال الليل مع اقترابها من جنوب شرقي فلوريدا قبل التقدم نحو الساحل الشرقي لشبه الجزيرة. وتواجه المنطقة أمطارا غزيرة جداً صباح الأحد.

وقال حاكم ولاية فلوريدا رون دوسانتيس مساء السبت "سنبدأ برؤية تأثيرات العاصفة هذا المساء، ثمّ بالطبع غداً ومساء غد". وأشار إلى أن مقاطعة بالم بيتش أوصت بإخلاء المنازل بشكل طوعي.

كما قال المركز الوطني للأعاصير "رغم أن أيساياس ضعُف بعد مروره على جزيرة أندروس (في باهاماس)، يُفترض أن يشتدّ مساء السبت وصباح الأحد عندما سينتقل فوق المياه الدافئة في مضيق فلوريدا وتيار الخليج".

وأضاف المركز أن "أيساياس يُفترض أن يبقى إعصاراً حتى الاثنين، ليتراجع تدريجياً مساء الاثنين والثلاثاء".

هذا وغرقت طرقات بالوحول وانقطعت خطوط توتر عالٍ واقتُلعت أشجار ونباتات وغمرت المياه منازل كثيرة... وتسبب الإعصار منذ الخميس بأضرار كبيرة في بورتوريكو المنطقة التابعة للولايات المتحدة وفي جمهورية الدومينيكان فضلاً عن باهاماس.

حالة الطوارئ

في المقابل، أعلن الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا الجمعة حال الطوارئ في المقاطعات الواقعة على الساحل الشرقي للولاية، من ميامي-ديد إلى ناساو، الأمر الذي وافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، ما يسمح بتوفير الموارد. وكتب دوسانتيس في تغريدة "ذلك سيساعد ولايتنا على الاستجابة سريعا لأي أضرار مرتبطة بالعاصفة".

ويأتي الإعصار في وقت تواجه الولاية الواقعة في جنوب شرقي الولايات المتحدة ازدياد عدد ضحايا كوفيد-19.

إغلاق مراكز الفحص

وسجلت فلوريدا السبت 179 وفاة نتيجة الفيروس في يوم واحد، في تراجع طفيف بعد الأعداد القياسية التي سُجّلت في الأيام الأخيرة (257 الجمعة و253 الخميس و216 الأربعاء و186 الثلاثاء). وقد أحصت أكثر من 480 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء، متجاوزة بذلك الحصيلة في نيويورك التي لطالما كانت بؤرة الوباء في البلاد في الربيع، وتحلّ بعد كاليفورنيا التي لديها عدد سكان أكبر بمرتين من عدد سكان فلوريدا.

وبسبب الأحوال الجوية السيئة، أغلقت الولاية مراكز إجراء فحوص كوفيد 19 التي غالباً ما تُقام في خيم، تحسّباً لوصول الإعصار. وستبقى مفتوحة، مراكز اجراء فحوص الكشف عن الوباء في المقاطعات.

وقال رئيس بلدية ميامي فرانسيس سواريز عبر شبكة "سي إن إن"، "عندما سنستأنف إجراء الفحوص، يُرجح أن نلاحظ ارتفاعاً في عدد الإصابات".