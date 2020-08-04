تراجع محدود بإصابات كورونا في أميركا.. وترمب: ينحسر

سجلت الولايات المتحدة 46,321 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الاثنين، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

موضوع يهمك أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، مساء الاثنين، باشتعال النيران في صالة الركاب بمطار مصراتة الليبي غرب البلاد.ولم تشر... صور.. اشتعال النيران في مطار مصراتة الليبي المغرب العربي

كما سجل أكبر اقتصاد في العالم 532 حالة وفاة أيضاً حتى الساعة 8,30 مساء (00,30 ت.غ الثلاثاء)، وفق الجامعة في بالتيمور.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4,711,323، بينهم 155,366 حالة وفاة، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في العالم.

والاثنين هو اليوم الثاني الذي يسجل تراجعاً في الإصابات بعد خمسة أيام متوالية الأسبوع الماضي قفزت فيها الحصيلة فوق 60 ألف إصابة يومية جديدة.

وقال الرئيس دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي الاثنين إن الفيروس "ينحسر" في أجزاء من مناطق جنوب وغرب الولايات المتحدة، معتبراً أن الوضع "مشجع للغاية".

وكانت مستشارة البيت الأبيض لشؤون مكافحة فيروس كورونا ديبورا بيركس قد حذرت قبل يوم من أن البلاد تدخل "مرحلة جديدة" من تفشي العدوى.

واعتبرت في حديث لشبكة "سي إن إن" أن الفيروس "يتفشى بشكل غير عادي"، مضيفة "لكل من يعيشون في المناطق الريفية، لستم في مأمن من هذا الفيروس".

لكن ترمب انتقد بيركس واعتبر أن تصريحاتها "مثيرة للشفقة".