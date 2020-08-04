السيناتور كوتون يمتدح ترمب وينتقد صفقة مايكروسوفت- تيك توك

في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس، دونالد ترمب، حظراً على تطبيق الفيديو الشهير "تيك توك" TikTok إذا لم تحصل "مايكروسوفت" Microsoft على المنصة، أيّد السيناتور الجمهوري توم كوتون - خلال برنامج "Fox & Friends" على "فوكس نيوز" Fox News، الاثنين - موقف الرئيس الثابت ضد التطبيق المملوك للصين، محذراً من صفقة تحفظ بيانات الأميركيين في الصين.

وأشاد كوتون بإدارة ترمب لعدم السماح لـ"تيك توك" بالعمل في الولايات المتحدة طالما أن لها علاقات مع الصين، معتبراً أن التطبيق يعمل كـ"حصان طروادة" على هواتف الناس لسرقة البيانات والصور التي سيكون لدى الحزب الشيوعي الصيني القدرة على الوصول إليها.

وأوضح قائلاً: "على الجزء الأمامي من تيك توك، فقط التطبيق على هاتف واحد، يبدو أنه تطبيق ممتع لمشاركة الفيديو. ولكن النهاية في الخلفية لتيك توك هي حقا حصان طروادة على هاتفك.. إنه يفرغ جميع البيانات، جهات الاتصال، رسائل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، الصور، بيانات الموقع، برنامج التعرف على الوجه ويرسل ذلك إلى الخوادم الصينية، التي تكون دائما عرضة للوصول من قبل الحزب الشيوعي الصيني. وهذا خطر حقيقي على عائلات أميركا وأطفالها. في بعض النواحي، لن نعرف حتى لأنه سيكون لدينا بيانات لعقود قادمة. ولهذا السبب أنا سعيد لأن إدارة ترمب ترسم خطاً ثابتاً في القول إن تيك توك لا يمكنه الاستمرار في العمل في الولايات المتحدة إذا استمر في إقامة علاقات مع الصين".

موضوع يهمك سجلت الولايات المتحدة 46,321 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الاثنين، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.كما سجل أكبر... تراجع محدود بإصابات كورونا في أميركا.. وترمب: ينحسر أميركا

وتابع: "لا أعرف ما هي شروط البيع المحتمل لمايكروسوفت ما هو مهم، مع ذلك، هو أن عليها قطع جميع العلاقات مع بايت دانس ByteDance والصين. لا يمكن أن تكون فقط البيانات والخوادم موجود في الولايات المتحدة. يجب أن لا تكون هناك أي علاقات على الإطلاق بين تيك توك الجديدة ومقرها الولايات المتحدة و بايت دانس أو الصين".