ترمب يهاجم الديمقراطيين ويرفض الاجتماع مع "المجنونة"

اتهم الرئيس دونالد ترمب، الاثنين، الديمقراطيين بعرقلة حزمة المساعدات للأميركيين، وقال إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والديمقراطيين يعرقلون الحزمة الرابعة المقترحة من المساعدات للأميركيين، الذين يعانون من آثار جائحة فيروس كورونا التاجي.

وكشف ترمب أنه يشارك شخصياً في مفاوضات مع الكونغرس، لكنه رفض فكرة أنه يجب أن يجتمع شخصياً مع من سمّاها "المجنونة نانسي" بيلوسي لكسر الجمود.

وقال ترمب: "ما يريده الديمقراطيون هو أنهم يتدحرجون ببطء، وكل ما يهمهم حقًا هو أموال الإنقاذ لإنقاذ الحكام اليساريين المتطرفين والعمد اليساريين المتطرفين".

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واستشهد ترمب بشيكاغو وبورتلاند ومدينة نيويورك كأمثلة على المدن ذات الإدارة الضعيفة التي لا تستحق الإنقاذ. وشدد ترمب بالقول "نحن حقا غير مهتمين بذلك". وأضاف أن الديمقراطيين فشلوا في العمل لمساعدة الأميركيين الذين ما زالوا يعانون من آثار الفيروس والإغلاق الاقتصادي.

وتابع: "إنهم غير مهتمين بالناس إنهم غير مهتمين بالبطالة. إنهم غير مهتمين بالإنقاذ".

وانتقد رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، علنا الديمقراطيين في الكونغرس يوم الجمعة لرفضهم العمل مع الجمهوريين للتفاوض على صفقة، وقال إنهم لم يقدموا "أي عروض".

وأضاف "يعتقد الديمقراطيون أن لديهم كل الأوراق إلى جانبهم، وهم على استعداد للعب أوراقهم على حساب أولئك الذين يتأذون".