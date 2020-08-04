نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية قد تواجه كارثة

بعد تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب من انتخابات كارثية بسبب التصويت عبر البريد والذي سيؤدي إلى تأخير النتائج لأشهر بخلاف عمليات التزوير المحتملة، سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على هذه المشكلة وتحدثت عن إمكانية تحول الانتخابات الأميركية والتصويت عبر البريد إلى كابوس في 3 نوفمبر.

وكشفت عن فضيحة الانتخابات التمهيدية في نيويورك والتي لم تعلن نتائجها حتى الآن، وهو أمر استشهد به الرئيس ترمب في مؤتمر الصحفي. وقالت الصحفية إن مسؤولي الانتخابات في مدينة نيويورك قاموا بتوزيع بطاقات الاقتراع بالبريد على نطاق واسع في الانتخابات التمهيدية في 23 يونيو. كان المسؤولون يأملون في جعل التصويت أسهل بكثير، لكنهم لم يبدوا استعدادًا للرد عن تلقي أكثر من 10 أضعاف عدد أصوات الغائبين عبر البريد الانتخابات الأخيرة في المدينة.

والآن، وبعد 6 أسابيع تقريبًا، تشهد عمليتا اقتراع في انتخابات الكونغرس تأخيرا كبيرا في عد 400000 بطاقة اقتراع بالبريد ومشاكل أخرى. واعتبرت الصحيفة أن ما يحدث هو مثال للتحديات التي تواجه الأمة في الوقت الذي تتطلع فيه إلى إجراء الانتخابات العامة في نوفمبر.



وتعرضت أيضا الخدمة البريدية في نيويورك لانتقادات بشأن ما إذا كانت مجهزة للتعامل مع الزيادة الحادة في اقتراع الغائبين. وقال محامو الانتخابات إن أحد المجالات المثيرة للقلق في مدينة نيويورك هو أن بطاقات الاقتراع بالبريد الإلكتروني لها مظرفات عودة مسبقة الدفع. ويبدو أن خدمة البريد واجهت صعوبة في معالجة بعضها بشكل صحيح، ونتيجة لذلك، ربما تم استبعاد عدد غير معروف من الأصوات - ربما الآلاف - بشكل خاطئ بسبب عدم وجود علامة بريدية. لقد تم تجاهل الآلاف من بطاقات الاقتراع في المدينة من قبل مسؤولي الانتخابات بسبب أخطاء طفيفة، أو أنه لم يتم إرسال بطاقات الاقتراح للناخبين حتى اليوم السابق للانتخابات التمهيدية، مما يجعل من المستحيل إعادة بطاقات الاقتراع في الوقت المناسب.

وفي الأيام الأخيرة، تدخل الرئيس ترمب أيضًا في النزاع، مستشهدًا بشكل متكرر بالمرحلة الأولية للانتخابات في مدينة نيويورك لدعم رأيه بأن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير. لكن لا توجد أدلة على أن النتائج الأولية قد شابتها المخالفات الاحتيالية، وفقًا لمجموعة واسعة من مسؤولي الانتخابات وممثلي الحملات. ومع ذلك، يحذر المرشحون والمحللون السياسيون من أن المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب كابوس في نوفمبر.



وقال سوراج باتل، وهو ديمقراطي مرشح للكونغرس في منطقة تضم أجزاء من مانهاتن وبروكلين وكوينز، وهو يرفع دعوى قضائية فيدرالية بشأن الانتخابات التمهيدية: "هذه الانتخابات هي مثل طائر كناري في منجم الفحم". ويتخلف باتل عن النائب الحالي كارولين مالوني بحوالي 3700 صوت، على الرغم من استبعاد أكثر من 12 ألف بطاقة اقتراع، بما في ذلك حوالي 1200 ليست بها علامات بريدية.



وهو من بين المدعين في دعوى قضائية رفعت في يوليو تطلب من محكمة اتحادية أن تأمر مسؤولي الانتخابات بفرز الأصوات غير المؤهلة. وتضمنت الدعوى شهادة بأن مسؤولي الانتخابات أرسلوا أكثر من 34000 بطاقة تصويت قبل يوم واحد من الانتخابات التمهيدية في 23 يونيو. ولم يتم الإعلان عن الفائز أيضا في برونكس، حيث يتقدم ريتشي توريس، عضو مجلس المدينة الديمقراطي بفارق كبير على العديد من المتنافسين الآخرين.

وشهدت الولايات والمراكز الأخرى انتخابات تمهيدية عن طريق البريد خلال وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا، وكانت هناك بعض التقارير المتفرقة عن المشاكل حتى قبل تفشي المرض، لكن كان لدى مجلس الانتخابات في نيويورك سمعة باعتباره وكالة مضطربة تدير انتخابات مليئة بالمشاكل.

وأصر مسؤولو الانتخابات في مدينة نيويورك الأسبوع الماضي على أنهم يبذلون قصارى جهدهم في ظل الظروف الاستثنائية. وأشاروا إلى الصعوبات في حماية العاملين في الانتخابات من الفيروس التاجي، واستشهدوا بقوانين الولاية التي توجب عدم أهلية بطاقات الاقتراع بسبب أخطاء صغيرة مختلفة - بما في ذلك التوقيعات المفقودة على مغلفات الاقتراع أو المغلفات المختومة بشريط - للمساهمة في منع ارتفاع عدد بطاقات الاقتراع الباطلة. لكن وبعد 13 أسبوعًا، وتحديدا في 3 نوفمبر، قد تواجه الولاية والمدينة مشاكل ساحقة من بطاقات الاقتراع الغيابية.

موضوع يهمك سجلت الولايات المتحدة 46,321 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الاثنين، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.كما سجل أكبر... تراجع محدود بإصابات كورونا في أميركا.. وترمب: ينحسر أميركا

وأجريت الانتخابات التمهيدية في جميع أنحاء الولاية ولكن يبدو أن مدينة نيويورك تواجه أكبر المشاكل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها كانت لديها العديد من الانتخابات الساخنة في ظل مشاركة جماهيرية كبيرة.

تحذيرات ترمب

لقد أشار الرئيس ترمب مرارًا وتكرارًا إلى الانتخابات التمهيدية في نيويورك على مدى الأسبوعين الماضيين، محذرًا من أن "الشيء نفسه سيحدث، ولكن على نطاق واسع" في جميع أنحاء البلاد في 3 نوفمبر. وعاد الرئيس إلى الموضوع يوم الخميس كوسيلة لتبرير اقتراحه بأن الانتخابات العامة قد تحتاج إلى تأجيلها، واقتراحه كان بمثابة بالون تجريبي تم انتقاده على نطاق واسع حتى من قبل زملائه الجمهوريين.

وقال مشرعون في ولاية نيويورك إنهم استجابوا للمشكلات الشهر الماضي بالموافقة على قائمة إصلاحات لنظام التصويت عبر البريد. من بين التغييرات الأخرى ، سيسمح التشريع بفرز الأصوات التي تم تلقيها بعد وقت قصير من الانتخابات بدون علامات بريدية وسيتطلب من المسؤولين إخطار الناخبين بالأخطاء الصغيرة في مغلفات الاقتراع.