استقالة مبعوث أميركا الخاص بإيران براين هوك وهذا بديله

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، استقالة المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك من منصبه.

موضوع يهمك أكد براين هوك الممثل الأميركي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأميركي في تصريحات خاصة لقناة... هوك: لن نسمح لإيران بحيازة السلاح النووي ونقطة على السطر أميركا

وأوضح أن اليوت ابرامز الذي كان شخصية نافذة ورئيسية إبان حرب العراق، سيحل محل هوك مع الحفاظ على مهامه كممثل خاص للولايات المتحدة لشؤون فنزويلا.

كما شكر الوزير الأميركي هوك على فترة خدمته التي استمرت 3 سنوات، معلناً أنه انتقل للعمل في القطاع الخاص.

وأضاف بومبيو: "لقد كان هوك عضوا مهما في فريقي".

مناصب أخرى

يشار إلى أن هوك كان أشرف على مباحثات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين بشأن طهران، قبل وبعد إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحابه من الاتفاق النووي قبل عامين.

ومن المناصب التي استلمها هوك سابقاً، أن خدم في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وكان مساعداً لوزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، ومستشاراً للسفير الأميركي بالأمم المتحدة، ومساعداً سياسياً خاصاً للرئيس بمكتب كبير موظفي البيت الأبيض. كما عمل مستشاراً بوزارة العدل.