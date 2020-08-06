ترمب: انفجار لبنان ربما حصل بفعل متفجرات أو هجوم

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن لا أحد يستطيع أن يحدد حالياً ما إذا كان الانفجار الذي هزّ بيروت، الثلاثاء، هجوماً أم لا. وقال خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء إن "انفجار لبنان ربما يكون حدث بفعل متفجرات أو هجوم"، مضيفاً أن "هناك اختلافاً في الرأي حول ما حدث".

كما شدد على أن "ما حدث في بيروت فظيع، ولا أحد يستطيع الجزم بأسبابه حتى الآن"، مضيفاً أنه "من الممكن أن يكون أي شيء".

من جهته، قال مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض، إن الحكومة الأميركية لم تستبعد تماماً أن يكون الانفجار الدموي الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة هجوم.

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كما أضاف أن الإدارة الأميركية ما زالت تجمع معلومات بشأن الانفجار الذي قالت الحكومة اللبنانية إنه وقع بسبب التخزين غير الآمن لمواد كيمياوية خطيرة.

وقال في مقابلة مع محطة "سي. إن. إن" التلفزيونية رداً على سؤال عن تصريحات أدلى بها ترمب مساء الثلاثاء مفادها بأن الانفجار كان نتيجة قنبلة على الأرجح: "نأمل أن يكون مجرد حادث مأساوي وليس عملاً إرهابياً، لكننا ما زلنا ننظر في كل المعلومات في هذا الشأن".

وهز الانفجار مرفأ بيروت عصر الثلاثاء، مخلفاً عشرات القتلى وآلاف الجرحى والمفقودين. وتشير الرواية الرسمية إلى انفجار 2700 طن من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة من سنوات في المرفأ بعد مصادرتها من شاحنة تعطلت قبالة بيروت.