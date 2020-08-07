توقع صادم.. وفاة 300 ألف أميركي بكورونا مع نهاية العام

توقع خبراء في الصحة بجامعة واشنطن احتمال وفاة 300 ألف أميركي، بسبب مرض كوفيد-19 بحلول الأول من ديسمبر، لكنهم قالوا إنه من الممكن إنقاذ أرواح 70 ألفاً إذا التزم الناس بدرجة أكبر بوضع الكمامة.

تأتي أحدث التوقعات لمعهد القياسات الصحية والتقييم التابع للجامعة في الوقت، الذي حذر فيه كبار مستشاري البيت الأبيض للأمراض المعدية من أن مدناً أميركية كبرى يمكن أن تصبح بؤراً جديدة للتفشي إذا لم يستعد المسؤولون هناك بإجراءات مضادة.

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وقال كريستوفر موراي، مدير المعهد، لدى إعلانه التوقعات المعدلة للجامعة، الخميس: "يبدو أن الناس تضع الكمامات وتلتزم بالتباعد الاجتماعي بدرجة أكبر مع زيادة العدوى، ثم بعد قليل ومع تراجع الإصابات، يتخلى الناس عن حذرهم".

كما يبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب كوفيد-19 أكثر من 159 ألفاً، وهي أكبر حصيلة في العالم، بينما يبلغ عدد الإصابات المعروفة حوالي 4.9 مليون.

إلى ذلك تتراجع الإصابات في المراكز السابقة للتفشي مثل أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، وتزداد في مناطق أخرى، مثل كنتاكي وميزوري وأوكلاهوما وفرجينيا، وفق المعهد. ويتفق ذلك مع إحصاءات لرويترز.

وقال أنتوني فاوتشي أكبر مسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة لمحطة (سي.إن.إن) التلفزيونية: "هذا ينبئ بمتاعب في المستقبل".