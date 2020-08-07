بعد المهلة.. ترمب يمنع أي تعامل مالي أميركي مع تيك توك

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الخميس مرسومين بمنع أى تعامل مالي أميركي مع مالكي "تيك توك" و"وي تشات" بعد 45 يوما.

وأمهل ترمب الشركات الأميركية 45 يوما لوقف التعامل مع مالكي تطبيق "تيك توك".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن تطبيق تيك توك يمكن أن يستخدم في حملات تضليل لصالح الحزب الشيوعي الصيني، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد مالكيه.

كان ترمب قد أيد شراء تطبيق "تيك توك" من قبل شركة أميركية آمنة.

فبعد أن قال ترمب، يوم الجمعة الماضي، إنه يعتزم حظر تيك توك في الولايات المتحدة إثر رفض فكرة البيع لمايكروسوفت، وافق على منح شركة بايت دانس الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع التطبيق الشعبي للمقاطع المصورة القصيرة لشركة مايكروسوفت، وذلك حسب ما قال شخصان مطلعان على هذا الأمر لرويترز.

وقال مسؤولون أميركيون إن التطبيق الرائج بين الشباب تحت إدارة الشركة الصينية يمثل خطرا قوميا بسبب البيانات الشخصية التي يتعامل معها.

لكن عقب مباحثات بين ترمب وساتيا نادالا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، قالت الشركة التي مقرها واشنطن في بيان، إنها ستواصل المفاوضات للاستحواذ على تيك توك من بايت دانس، وإنها تهدف إلى التوصل لاتفاق بحلول 15 سبتمبر.