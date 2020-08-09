إصابات كورونا تتجاوز الـ5 ملايين في أميركا

أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا السبت مع وصول إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى أكثر من خمسة ملايين شخص.

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في الوقت نفسه أعطى كبير أطباء الأمراض المعدية في البلاد أملا الأسبوع الماضي باحتمال التوصل إلى لقاح فعال بحلول نهاية العام.

وفي ظل إصابة واحد من بين كل 66 شخصا تتصدر الولايات المتحدة العالم في حالات كوفيد-19 طبقا لتحليل رويترز. وسجلت البلاد أكثر من 160 ألف حالة وفاة وهو ما يصل إلى نحو ربع إجمالي الوفيات في العالم بسبب الفيروس.

جاء تخطي حاجز الخمسة ملايين إصابة في الوقت الذي وقع فيه الرئيس دونالد ترمب أمرا تنفيذيا يستهدف تقديم مساعدات اقتصادية للأميركيين المتضررين من وباء كورونا بعد فشل البيت الأبيض في التوصل لاتفاق مع الكونغرس بهذا الشأن.

وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إن نمو التوظيف بالولايات المتحدة شهد تباطؤا كبيرا في يوليو/تموز وسط تجدد تنامي إصابات كوفيد-19 مما يظهر الحاجة الماسة لمساعدات حكومية إضافية.