 وكالة أميركية: الناخبون السود يهددون عرش بايدن

تخاطر تصريحات جو بايدن المثيرة للجدل وذات الطابع العنصري هذا الأسبوع بإبعاد الناخبين السود الشباب الذين لا يحبون الرئيس دونالد ترمب، لكنهم لا يستلهمون ذلك من منافسه الديمقراطي، بايدن، وفقا لتحليل نشرته وكالة الأسيوشيتد برس.

وعندما ضغط عليه إيرول بارنيت من "سي بي إس نيوز" حول ما إذا كان قد خضع لاختبار معرفي ، أجاب بايدن أن السؤال كان أقرب إلى سؤال مراسل أسود إذا كان سيخضع لاختبار المخدرات لمعرفة ما إذا كنت تتناول الكوكايين أم لا؟ هل أنت مدمن؟".

وفي مقابلة لاحقة مع لولو غارسيا نافارو من الإذاعة الوطنية العامة، بدا أن بايدن يميز بين السكان السود والسكان من أصل إسباني في الولايات المتحدة. وقال: "على عكس المجتمع الأميركي الإفريقي، مع استثناءات ملحوظة، فإن المجتمع اللاتيني هو مجتمع متنوع بشكل لا يصدق مع مواقف مختلفة". وفي وقت لاحق، تراجع بايدن عن التعليق.

لقد سلم الناخبون السود كل أصواتهم لمرشح الحزب الديمقراطي بايدن، مما أدى إلى فوزه الكبير في الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا، والتي أنقذت حملته المتعثرة. لكن في انتخابات عامة يقول فيها الديمقراطيون إنه لا يمكن اعتبار تصويت السود على أنه أمر مفروغ منه، ويحذر النشطاء السود الشباب المسؤولين المنتخبين، فإن زلات هذا الأسبوع قد تجعل من الصعب الحصول على أصواتهم.

وهاجمت ماريا باركر، ترمب، وهي مفوضة مقاطعة، تبلغ من العمر 28 عامًا، في أثينا بولاية جورجيا، ولكنها تقول إن استمرار بايدن في تعليقات عنصرية لا يجعلني أشعر بتحسن كبير، ولا أشعر أن مجتمع السود سيتطور حال فوزه في الانتخابات".

وينظر معظم الناخبين السود إلى ترمب على أنه شخص يؤدي إلى تفاقم التوترات العرقية. ومن غير المرجح أن يدعم السود حملته بأعداد كبيرة. لكن أصوات قليلة يمكن أن تؤثر في نتيجة الولايات المتأرجحة بشدة.

وتوضح بيانات AP VoteCast الفجوة بين الأجيال التي يواجهها بايدن. وعبر 17 ولاية حيث قامت AP VoteCast باستطلاع آراء الناخبين الديمقراطيين خلال الانتخابات التمهيدية، فاز السناتور بيرني ساندرز بنسبة 60٪ من الناخبين تحت سن 30 عامًا، مقابل 19٪ لبايدن. وبينما كان بايدن مدعومًا بقوة من قبل الناخبين الأميركيين من أصل إفريقي بشكل عام، كان الناخبون السود الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا أكثر ميلًا إلى دعم ساندرز مقارنة ببايدن، بنسبة 44٪ إلى 38٪.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته واشنطن بوست وإيبسوس في يونيو أنه بينما كان بايدن يتمتع بدعم الأغلبية بين الناخبين السود الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عامًا، كانت هناك شكوك حول بايدن نفسه. ومن بين الأميركيين السود الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، قال 32٪ إنهم لم يشعروا بأنه متعاطف مع مشاكل السود. وأفاد 24٪ من المستجيبين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا إنهم شعروا أن بايدن "متحيز" ضد السود.

وقالت الناشطة كريستين فولويلي توماس إن جزءًا من التحدي الذي يواجه بايدن هو التصور السائد بين الناخبين السود أنه لا يمكنه التعامل مع القضايا التي تهمهم. وقالت المديرة الإدارية لـ Equal Ground، وهي مجموعة مقرها أورلاندو تعمل على زيادة الإقبال بين الناخبين السود في جميع أنحاء فلوريدا، إنها تسمع هذا القلق من الناخبين في جميع أنحاء الولاية. وأضافت: "ما أراه وما أسمعه بين الناخبين السود الشباب هو أن بايدن لم يكن خيارهم الأول، لذا فإن الناس ليسوا متحمسين للتصويت له في نوفمبر". وكل هفوة تجعل من الصعب على بايدن إثارة تلك الحماسة.

وأوضح النائب عن ولاية ميشيغان جيويل جونز، 25 عامًا، أنه شاهد عددًا من تعليقات بايدن عن الناخبين السود، جنبًا إلى جنب مع دعمه السابق لمشروع قانون الجرائم لعام 1994 الذي ساهم في الاعتقال الجماعي للأميركيين السود مضيفا أن "الشباب يحاسبون الناس هذه الأيام. أي شيء يظنون أنه مشكوك فيه، سوف يجعلهم يتحدون ضد بايدن".

وذكر جونز أن القضية مع الناخبين السود الشباب "ليست بالضرورة شكوكًا حول ما إذا كان قادرًا على القيام بالمهمة أم لا. الشباب اليوم يريدون أن يعرفوا بالضبط إلى أن يميل السياسيون".

في الواقع ، طرح بايدن مقترحات تركز على الحراك الاقتصادي للسود، وتشمل تعهدات بتوجيه الأموال الفيدرالية للشركات الصغيرة وبرامج التنمية الاقتصادية للشركات المملوكة للأقليات والأحياء المحرومة.

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وفيما يتعلق بإصلاح العدالة الجنائية، فقد دعا إلى فرض حظر فيدرالي على استخدام الشرطة للخنق، وفرض معايير وطنية لاستخدام الشرطة للقوة، وتشكيل لجنة مراقبة فيدرالية جديدة للشرطة. وتبنى أيضًا مقترحات للتنازل عن بعض ديون قروض الطلاب وتقديم بعض الكليات المجانية. ولكن في عدد من القضايا الرئيسية التي يدفعها بعض النشطاء السود الشباب، مثل إلغاء تمويل قوات الشرطة أو تفكيكها، والرعاية الطبية للجميع، وإضفاء الشرعية على الماريغوانا، رفض بايدن حتى الآن تبني أكثر السياسات تقدمًا.



وذكرت ليا داتري، الناشطة السوداء التي عملت مرتين كرئيسة تنفيذية للمؤتمر الوطني الديمقراطي، أن فجوة الحماس تتعلق بالانقسام بين الأجيال بشأن التصويت داخل المجتمع الأسود .



وعلقت: "بالنسبة لجيلي وكبار السن، كان التصويت هو الامتياز العظيم لأننا لم نحصل عليه دائمًا"، مشيرة إلى أنها في سن 55 عاما، كانت جزءًا من الجيل الأول من النساء السود اللواتي حصلن على حق التصويت". ولكن الأميركيين الأصغر سنا لا يعتبرون التصويت ميزة هائلة، وربما يدفعهم هذا إلى العزوف.