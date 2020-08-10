اعتقال 100 بعد ليلة شهدت أعمال نهب وسرقة في شيكاغو

أعلنت الشرطة الأميركية اليوم الاثنين عن إصابة 13 من عناصرها، واعتقال أكثر من 100 شخص خلال أحداث الشغب التي اندلعت في ولاية شيكاغو.

وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية شيكاغو توم أهيرن في تغريدة على تويتر الاثنين: "إن مئات الأشخاص حطموا النوافذ، وسرقوا من المتاجر، واشتبكوا مع الشرطة في منطقة التسوق في شيكاغو، وأجزاء أخرى من وسط المدينة.

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وأضاف أن الاشتباكات أدت لإصابة 13 من عناصرنا، حيت تم إطلاق النار علينا، وتم اعتقال 100 شخص، خلال الاضطرابات التي بدأت بعد منتصف ليل الأمس.

وشوهدت رسومات على الجدران مناهضة للشرطة في المنطقة، واشتبك عشرات الأشخاص مع الشرطة بعدما أطلق ضباط النار، وأصابوا شخصًا الأحد، في حي إنجليوود بالمدينة.