انفجار قوي بمدينة بالتيمور الأميركية دمر عدداً من المنازل

أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور ناجم عن تسرب غاز وأدى لسقوط قتيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية في الولايات المتحدة، أن انفجارا قويا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأميركية، اليوم الاثنين، وسوى عدة منازل بالأرض، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأظهرت صور بثتها قناة "دابليو.بي.إف.إف" التلفزيونية، قطاعا من صف من المنازل وقد سوي بالأرض وتناثر الحطام حوله.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن أفراد في فرق الإطفاء، أنهم أنقذوا 3 أشخاص على الأقل.

MAJOR GAS EXPLOSION: Baltimore City and Baltimore County Fire and Police departments on the scene after three homes exploded in NW Baltimore near the Reisterstown Road Plaza. pic.twitter.com/PCS2FrdtNw — WJZ | CBS Baltimore (@wjz) August 10, 2020

وأدى الانفجار إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة آخرين بجروح، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وهرعت الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث الذي نجم عن غاز، حسب المصادر.

حالات إصابة حرجة

وأكدت ذات المصادر أن فرق الإسعاف تعمل على إنقاذ المصابين، وبعضهم في حالة حرجة، وسط أنباء عن وجود عالقين تحت الأنقاض.

وقالت إدارة الإطفاء في بالتيمور، إن الضحية امرأة، مؤكدة استمرار عمليات البحث عن ناجين.

وأثار الحادث ردود فعل واسعة على مواقع التواصل. وقالت كيمبرلي كلاكيك في تغريدة، إن ثلاثة منازل سويت بالأرض تماما.

وطلبت شرطة بالتيمور من السكان تجنب مكان الحادث الذي لم تعرف تفاصيل أسبابه بعد.