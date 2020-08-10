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انفجار قوي بمدينة بالتيمور الأميركية دمر عدداً من المنازل

المصدر: العربية.نت، وكالات
صورة متداولة على مواقع التواصل للانفجار
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أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور ناجم عن تسرب غاز وأدى لسقوط قتيل.

كلمات دالّة

#أميركا, #بالتيمور, #غاز
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