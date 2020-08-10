انفجار قوي بمدينة بالتيمور الأميركية دمر عدداً من المنازل آخر تحديث: الاثنين 20 ذو الحجة 1441 هـ - 10 أغسطس 2020 KSA 18:29 - GMT 15:29 تارخ النشر: الاثنين 20 ذو الحجة 1441 هـ - 10 أغسطس 2020 KSA 18:11 - GMT 15:11 المصدر: العربية.نت، وكالات صورة متداولة على مواقع التواصل للانفجار رابط مختصر شارك انفجار قوي بمدينة بالتيمور الأميركية دمر عدداً من المنازل PDF اطبع حجم الخط أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور ناجم عن تسرب غاز وأدى لسقوط قتيل. كلمات دالّة #أميركا, #بالتيمور, #غاز إقرأ أيضاً اعتقال 100 بعد ليلة شهدت أعمال نهب وسرقة في شيكاغو 14:17 GMT