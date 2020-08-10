هكذا سحقت فوكس نيوز كل القنوات وباتت إمبراطورية مالية

في البداية كانت هذه فترة صعبة بالنسبة إلى قناة فوكس نيوز، حيث فُصل مذيع رفيع بعد اتهامه بالتحرش الجنسي وكاتب كبير تم الكشف عنه باعتباره متصيدًا عنصريًا على الإنترنت، بالإضافة إلى مقاطعة المعلنين وثورة الغضب بعد وصف تاكر كارلسون المتظاهرين "بالعصابات المجرمة"، وحين شكك في وطنية السيناتورة التي فقدت ساقيها في العراق. بمعنى آخر، لم يكن العمل أفضل من أي وقت مضى.

ولكن في يونيو ويوليو، كانت فوكس نيوز هي القناة التلفزيونية الأعلى تصنيفًا في ساعات الذروة من الساعة 8 إلى 11 مساءً ليس فقط على الكابل وليس فقط بين شبكات الأخبار ولكن كل التلفزيونات، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية. لقد تجاوز متوسط عدد مشاهدي قناة Fox News المباشرة في تلك الساعات منافسي قنوات الكابل مثل CNN وMSNBC وESPN، بالإضافة إلى شبكات البث ABC وCBS وNBC، وفقًا لنيلسن.

هذه الفترة التي تبلغ مدتها ثلاث ساعات هي شريحة ضيقة ولكنها مهمة للتلفزيون، ومن النادر جدًا أن تتفوق قناة الكابل الأساسية على محطات البث الثلاث الكبرى، والتي تتوفر في المزيد من المنازل وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج.

وحتى عودة الألعاب الرياضية الحية لم تفعل شيئًا يذكر لوقف زخم الفوكس نيوز، فقد اجتذبت برامج Fox News التي استضافها تاكر كارلسون وشون هانيتي مشاهدين مباشرين أكثر من منافسات البيسبول وكرة السلة، بما في ذلك مباراة يانكيز-ناشونالز في يوم الافتتاح.

لقد تم تعزيز القناة في هذا الصيف الكبير من خلال زيادة عدد مشاهدي البرامج الإخبارية بشكل عام بسبب الاهتمام بالوباء، واحتجاجات الحقوق المدنية والانتخابات الرئاسية. وفي الوقت نفسه، فإن قنوات ABC وCBS وNBC مازال لديها المزيد من عمليات إعادة التشغيل في جدول الصيف، حيث أوقف فيروس كورونا معظم الإنتاج التلفزيوني، ويتم جذب المشاهدين بعيدًا عن طريق خدمات البث وأفلام هوليوود عند الطلب.

لكن تقييمات فوكس نيوز تظهر أيضًا حجم ومرونة جمهور أميركا فيما يتعلق بالرأي المؤيد لترمب، وولاء مشاهدي قناة فوكس نيوز الذين يتجاهلون الخلافات والانتقادات التي تدور بشكل روتيني حول الشبكة.

وقالت نيكول همر، الباحثة في جامعة كولومبيا ومؤرخة وسائل الإعلام الأميركية المحافظة: "الأحداث الإخبارية الضخمة التي ينظر إليها المحافظون من خلال عدسة حزبية للغاية هي التي تقود التصنيفات، ولم تنجح أي من الخلافات والانتقادات في ثني مشاهدي الفوكس نيوز المخلصين".

وتفاخر لاكلين مردوخ، الرئيس التنفيذي للشركة الأم لفوكس نيوز، بأرباح الشبكة والتصنيفات "الفلكية" للشبكة، وقال أيضًا إن عائدات إعلاناتها ارتفعت عما كانت عليه قبل عام، وهو تذكير بأن قناة فوكس نيوز، رغم كل الانتقادات التي تلقتها من النقاد والسياسيين والمعلنين الذين هربوا من كارلسون، لا تزال محرك ربح لا مثيل له لإمبراطورية مردوخ.

كما أن الشكاوى من أن مضيفي قناة Fox News في أوقات الذروة قللوا من أهمية فيروس كورونا - وفي حالة لورا إنغراهام، شجعت على استخدام هيدروكسي كلوروكين، وهو دواء تزعم نيويورك تايمز أنه عديم الفائدة لم تحدث فرقًا يذكر.

يومان فقط انخفضت تقييمات فوكس نيوز

وقالت همر: "إن الاعتقاد بأن هيدروكسي كلوروكين هو العلاج المعجزة يحظى بشعبية كبيرة في وسائل الإعلام المحافظة، خاصة الإذاعات الحوارية". أيضا الخلافات التي أثارها تاكر كارلسون لم تضر بتقييماته أبدًا على الرغم من أنها كلفته المعلنين". وهناك يومان فقط عندما انخفضت تقييمات فوكس نيوز بشكل كبير، هو اليوم الذي نقلت القناة جنازة جورج فلويد، والناشط السياسي جون لويس، الشخصية البارزة في مجال الحقوق المدنية. ومثل منافسيها CNN وMSNBC، قامت Fox News بنقل الحدثين على الهواء مباشرة.

وبشكل عام، أظهر المشاهدون إقبالًا قويًا على الأخبار المتعلقة بالسياسة والصحة العامة والكوارث الطبيعية. وتحصد نشرات الأخبار المسائية على قنوات ABC وCBS وNBC أكبر جمهور لها منذ سنوات. وكان فيلم "World News Tonight" لديفيد موير على قناة ABC حدثا بارزًا: في يوليو، حيث كانت حلقاته 18 هي الأفضل عبر جميع قنوات البث والتلفزيون، حيث اجتذبت مشاهدين أكثر من أعلى البرامج تصنيفا مثل America’s Got Talent على قناة NBC.

وتحدد القنوات الكيبلية وقت الذروة من 8 إلى 11 مساءً، كان ذلك عندما يتم بث "60 دقيقة" على شبكة سي بي إس – وهو برنامج إخباري آخر يحظى بشعبية كبيرة لدى المشاهدين - وقد سمح تعريف شبكات البث لوقت الذروة لشبكة سي بي إس بتحقيق فوز على قناة فوكس نيوز في يونيو ويوليو، لكن المذيعين الثلاثة الكبار يبدأون الساعة 7 مساءً مثل تاكر كليرسون.

ومع ذلك تبقى قناة الفوكس نيوز ملكة الذروة من الساعة 8 إلى 11 مساءً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المشاهدين المحافظين لديهم خيارات قليلة في البرامج السياسية اليمينية. لقد حاولت شبكات أصغر مثل Newsmax وOne America News سرقة المشاهدين لكنها تتخلف كثيرًا.

من جهتها، زادت قناة إم إس إن بي سي الليبرالية جمهورها منذ عام مضى والتي يعتبر وقت ذروتها عكسًا أيديولوجيًا لقناة فوكس نيوز. لكن راشيل مادو التي كانت ذات مرة منافسة مع هانيتي في الساعة 9 مساءً، تراجعت عن النجوم الثلاثة في وقت الذروة. واجتذبت إنغراهام، التي تظهر في العاشرة مساءً على الفوكس نيوز مشاهدين أكثر من راشيل مادو لعدة أشهر.

وحازت قناة فوكس نيوز على الثناء هذا الصيف بفضل العديد من المقابلات الصحافية مع الرئيس ترمب، بما في ذلك مقابلة كريس والاس الشهيرة على "فوكس نيوز صنداي" ومقابلة هاريس فولكنر مع ترمب الذي كافح لمعالجة المظالم العرقية. وحتى منتدى الرئيس ترمب في يونيو مع هانيتي تصدر عناوين الصحف عندما لم يتمكن الرئيس من تحديد أولوية السياسة لولاية ثانية.

لكن منتقدي الشبكة يقولون إن لغة مضيفيها في أوقات الذروة يمكن أن تكون متهورة، حيث واجه تاكر كارلسون رد فعل عنيفًا خاصًا منذ أن أدت وفاة فلويد في مينيابوليس في أواخر شهر مايو إلى اندلاع مظاهرات غاضبة للمطالبة بالحقوق المدنية.

"السيناتور المعتوهة"

وقاطع كبار المعلنين، بما في ذلك شركة والت ديزني، وتي موبايل وبوشمارك، برنامجه حيث شجب كارلسون المتظاهرين ووصفهم بالفوضويين العنيفين. في وقت لاحق، وصف تاكر السيناتور تامي داكويرث بالمعتوهة، وهي محاربة فقدت ساقيها في العراق وشكك في وطنيتها. وفي الأيام الأخيرة، وصف كارلسون الرئيس السابق باراك أوباما بأنه "سياسي دهني" وتساءل عما إذا كانت وفاة فلويد ناجمة عن تعاطي المخدرات وليس بسبب ضابط الشرطة.

ولم تكن تقييمات كارلسون أعلى من أي وقت مضى حيث ارتفعت بشدة. واستنادا إلى رواية مردوخ، فإن المقاطعة كان لها تأثير ضئيل على شبكة فوكس نيوز. لقد كان برنامج كارلسون ليس له أي رعاة رئيسيين تقريبًا، ولكن تم إعادة توزيع العديد من الإعلانات على برامج أخرى على الشبكة. وتواصل قناة الفوكس أيضًا جني ثروة من خلال ما يسمى برسوم النقل، وهي الأموال التي يدفعها موفرو الكابلات والأقمار الصناعية للحفاظ على الشبكة في صفوفهم.

موضوع يهمك يوم 12 نيسان/أبريل 1955، تناقلت مختلف الصحف الأميركية خبر النجاح المذهل الذي حققه لقاح الطبيب الأميركي جوناس سولك (Jonas... مع ظهوره.. عانى لقاح أنقذ البشرية من مشاكل وكارثة الأخيرة

من جهتها، فوكس نيوز تدافع بقوة عن نفسها ضد النقاد الذين يقولون إن تغطيتها الإخبارية منحازة أو أن المعلقين متطرفون، وعندما استقال كاتب كارلسون، بليك نيف، في يوليو/تموز بسبب رسائل عنصرية وجنسية نشرها في منتدى على الإنترنت، شجبت سوزان سكوت، الرئيسة التنفيذية لفوكس نيوز، سلوكه علنًا ووصفته بأنه "مقيت". لكن كارلسون أصدر مذكرة فاترة، قائلاً إن مشاركات نيف كانت "خاطئة"، لكنه حذر أيضًا من أن منتقديه سوف "يعاقبون".

ولا تزال قناة CBS متقاربة مع قناة Fox News في الساعة 8 إلى 11 مساءً .ويوم الأربعاء بثت شبكة CBS ما كان ينبغي أن يكون عرضا كبيرًا وهو العرض الأول للموسم لمدة ساعتين من برنامج الواقع "Big Brother"، وهو حلقة جديدة نادرة وسط مجموعة من العروض الصيفية. حيث شاهد الفيلم "Big Brother" ما معدله 3.7 مليون مشاهد مباشر. ومع ذلك استقطب برنامج تاكر كارلسون تونايت" 3.9 مليون تقريبا 4 ملايين و"هانيتي" أربعة ملايين – وهي أكثر برامج البث التلفزيوني مشاهدة في تلك الليلة.