إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز لـ 5 ساعات

قال مسؤول عسكري أميركي، الخميس، إن البحرية الإيرانية سيطرت على ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري، واحتجزتها لفترة وجيزة بالقرب من مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات بين طهران والولايات المتحدة.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020

ونشرت القيادة المركزية للجيش الأميركي مقطع فيديو غير ملون يظهر ما يبدو أنه قوات خاصة تهبط من طائرة هليكوبتر على سطح الناقلة "إم في ويلا"، والتي كان آخر موقع لها قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات بالقرب من مدينة خورفكان.

وقال مسؤول عسكري أميركي تحدث إلى وكالة "أسوشييتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشته تفاصيل لم يتم الإعلان عنها بعد، إن البحرية الإيرانية احتجزت السفينة لمدة 5 ساعات قبل إطلاق سراحها، أمس الأربعاء.

وأشار المسؤول إلى أن "ويلا "لم توجه نداءات استغاثة قبل وأثناء وبعد الهجوم.

المروحية الإيرانية التي شاركت في الاستيلاء على الناقلة هي من طراز "سي كينغ"، والتي تمتلكها البحرية الإيرانية فقط، كما تنفذ البحرية الإيرانية جميع العمليات في خليج عمان على الجانب الشرقي من مضيق هرمز، والذي يمر عبره 20% من إجمالي تجارة النفط.

ولم يقدم المسؤولون العسكريون الأميركيون أي تفسير لاحتجاز إيران للسفينة. ولم تعترف وسائل الإعلام الرسمية والمسؤولون الإيرانيون على الفور بالهجوم أو يقدموا سبباً لذلك.

والمالك المسجل للناقلة ويلا هي شركة ليبيرية تسمى شركة بانديت للشحن، تديرها شركة "آي إن إس إس إيه" اليونانية، وفقاً لسجلات الأمم المتحدة.

هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من طهران حتى اللحظة عن العملية.