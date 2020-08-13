مايك بنس يهاجم كامالا هاريس: تتبنى أجندة يسارية متطرفة

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس للمذيع شان هانيتي على قناة "فوكس نيوز"، الأربعاء، إن المرشحة الديمقراطية الافتراضية لمنصب نائب الرئيس في حملة جو بايدن، كامالا هاريس "تتبنى أجندة اليسار الراديكالي"، مضيفًا أنه "لا يطيق الانتظار" حتى موعد مناظرة نائب الرئيس في 7 أكتوبر في ولاية يوتا.

وتابع: "أعتقد أن كامالا مناظرة ماهرة، لكن لا يمكنني الانتظار للوصول إلى مدينة سولت ليك واعتلاء المسرح، لمقارنة ما يقرب من 50 عاما من حياة بايدن العامة، وأجندة اليسار الراديكالي، والحديث عن نتائج الرئيس دونالد ترمب وهذه الإدارة".

وظهر بايدن وهاريس لأول مرة، الأربعاء ، بعد يوم من إعلان نائب الرئيس السابق اختيار هاريس لمنصب نائب الرئيس.



ومساء الأربعاء، تعامل بنس بشكل خاص مع سجل بايدن وهاريس فيما يتعلق بالجالية الأميركية الإفريقية والأقليات الأخرى.

وقال بنس: "جاء بايدن وهاريس من حزب كان يتحدث عن مساعدة الأميركيين من أصل إفريقي لعقود. بسبب سياسات الرئيس ترمب، شهدنا في الواقع أدنى معدل بطالة تم تسجيله على الإطلاق للأميركيين من أصل إفريقي. الرئيس ترمب كان يناضل من أجل فرص تعليمية لكل أميركي، خاصة في مجتمعات الأقليات".

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وأضاف بنس: "الديمقراطيون يريدون بالفعل رفع الضرائب بمقدار 4 تريليونات دولار. وسيقومون بتعيين قضاة بعينهم في محاكمنا، وسوف يدعمون تمويل دافعي الضرائب للإجهاض، وهم إلى جانب كل ذلك يساندون الحدود المفتوحة".



وأوضح بنس أنه "مع كل ما يحدث في شيكاغو ونيويورك وبورتلاند وسياتل، يقف الرئيس ترمب بقوة مع رجال ونساء إنفاذ القانون، وفي حالة بايدن وكامالا هاريس من الحزب الديمقراطي واليسار الراديكالي، تسمع من يتحدثون عن قطع التمويل عن تطبيق القانون. لا يمكن أن يكون الخيار أكثر وضوحا".