ترمب: موافقة إسرائيل على تعليق ضم أراضٍ بالضفة تنازل كبير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن إسرائيل وافقت على تعليق ضم أراض في الضفة الغربية، ووصف الأمر بـ"تنازل كبير"، مشيرا إلى أن مسألة الضم "ليست مطروحة" حاليا. وأضاف: "أعتقد أن الفلسطينيين سيعودون إلى السلام"، معتبرا أن "اتفاق الإمارات وإسرائيل خطوة على طريق تحقيق مستقبل أفضل للجميع". وقال: "هذا يوم تاريخي في منطقة الشرق الأوسط".

وقال ترمب إن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع من قبل كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان.

وأضاف "أتطلّع إلى الترحيب بهما قريباً جدّاً في البيت الأبيض للتوقيع رسمياً على الاتفاق. على الأرجح سيحدث هذا في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة. سيأتيان إلى واشنطن".

وكان ترمب أكد الخميس، أن "الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لحظة تاريخية". وأعلن أن "إسرائيل والإمارات ستطبعان العلاقات رسمياً"، وشكر "الإمارات وإسرائيل على القيادة الشجاعة".

واتفق الرئيس الأميركي، ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، حسب ما جاء في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وذكر البيان أن "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد، يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة. وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم".

وأضاف البيان: "سوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة".

بومبيو: خطوة على الطريق الصحيح

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، للصحافيين الذين يرافقونه في رحلة إلى دول وسط أوروبا، إن اتفاق تطبيع العلاقات الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والإمارات، اليوم الخميس، هو خطوة "كبيرة" للأمام على الطريق الصحيح، نقلاً عن رويترز.



وأدلى بومبيو بهذه التصريحات بعد وقت قصير من مغادرته سلوفينيا متوجهاً إلى فيينا.

بدوره، اعتبر نائب الرئيس الأميركي الأسبق والمرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي "عمل شجاع وله حاجة ماسة".

إلى ذلك، وصف براين هوك، المبعوث الأميركي لإيران سابقاً، اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات بأنه "كابوس" لإيران.

بدوره، قال المستشار في البيت الأبيض، جاريد كوشنير، إن المباحثات بشأن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تجري منذ نحو عام ونصف العام. ووصف الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل بالتاريخي. وأضاف أنه "جرى التوصل للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي من حيث المبدأ قبل نحو أسبوع، وتم الانتهاء من جميع تفاصيله أمس".