قائد القوات الأميركية: باقون بالعراق وسوريا لمواجهة إيران وداعش

أكد الجنرال الأميركي كينيث ماكنزي استمرار تواجد طويل الأمد للقوات الأميركية والناتو لمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في العراق وسوريا، متحدثا عن احتمالية خفض بعض القوات لكنه أكد بقاء أميركا في العراق وسوريا.

وأضاف القائد العسكري الأميركي الأعلى في الشرق الأوسط، الأربعاء، إن مستويات القوات الأميركية في العراق وسوريا ستنخفض على الأرجح في الأشهر المقبلة، لكنه لم يتلق أوامر بعد ببدء سحب القوات. وقال الجنرال كينيث ماكنزي، رئيس القيادة المركزية للبنتاغون، إن 5200 جندي موجودون في العراق للمساعدة في محاربة فلول داعش وتدريب القوات العراقية، لكن "سيتم تعديلها" بعد المشاورات مع الحكومة في بغداد، وفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الأميركية.

وأشارالجنرال ماكنزي إنه يتوقع أن تحافظ القوات الأميركية وقوات الناتو الأخرى على "وجود طويل الأمد" في العراق - للمساعدة في محاربة المتطرفين ولوقف النفوذ الإيراني في البلاد. ورفض الإفصاح عن حجم هذا الوجود، لكن مسؤولين أميركيين آخرين قالوا إن المناقشات مع المسؤولين العراقيين التي تستأنف هذا الشهر قد تؤدي إلى خفض عدد القوات الأميركية إلى حوالي 3500 جندي.

وعلى الرغم من مطالبة الرئيس ترمب في الخريف الماضي بالانسحاب الكامل لجميع القوات الأميركية البالغ عددها 1000 جندي من سوريا، لا يزال لدى الرئيس حوالي 500 جندي، معظمهم في شمال شرق البلاد، لمساعدة الحلفاء الأكراد السوريين المحليين في محاربة جيوب مقاتلي داعش.

وقال الجنرال ماكنزي في مؤتمر أمني، نظمه معهد الولايات المتحدة للسلام: "لا أعتقد أننا سنبقى في سوريا إلى الأبد.. في مرحلة ما، نريد أن نصبح أصغر حجمًا هناك أنا فقط لا أعرف متى سيكون ذلك وطالما بقينا، سنعمل بجد للقضاء على داعش".

وكانت تعليقات الجنرال ماكنزي على مستويات القوات الأميركية في العراق وسوريا متسقة مع ما قاله في الماضي، لكنها جاءت على خلفية إعلان الرئيس دونالد ترمب مؤخرًا أن القوات في أفغانستان ستتقلص إلى حوالي 5000 جندي من 8600.

كما أصدر الرئيس أوامره بسحب حوالي 12 ألف جندي من ألمانيا، سيعود نحو 6400 منهم إلى بلادهم ونحو 5600 منهم سيذهبون إلى دول أوروبية أخرى. وفي حين أن دوافع ترمب لسحب القوات تختلف إلى حد ما من دولة إلى أخرى، فإنها تؤكد معًا تعهده الشامل في حملته الانتخابية في عام 2016 بإخراج الولايات المتحدة من الالتزامات العسكرية في الخارج.

ويقول الجنرال ماكنزي ومسؤولون أميركيون آخرون إن بإمكان الولايات المتحدة النظر في سحب قواتها من العراق وسوريا لأن القوات المحلية أصبحت قادرة بشكل متزايد على مواجهة داعش بمفردها، مع بعض المساعدة التقنية والاستخباراتية واللوجستية الأميركية.

ويقول مسؤولو مكافحة الإرهاب الأميركيون والعراقيون إن تنظيم داعش لا يزال قادراً على شن هجمات.

ويحجم البنتاغون عن الاحتفاظ بأكثر من الحد الأدنى المطلق من القوات في العراق لأنهم تعرضوا لهجوم من قبل الميليشيات المدعومة من إيران. وأسفر هجوم على قاعدة عراقية في مارس عن مقتل 3 جنود من التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة هناك، اثنان منهم أميركيان، وإصابة 14 آخرين.

وفي مارس، أمر البنتاغون القادة العسكريين بالتخطيط لتصعيد القتال الأميركي في العراق. لكن القائد الأميركي الأعلى في البلاد حذر من أن مثل هذه الحملة قد تكون دموية وتؤدي إلى نتائج عكسية وتخاطر بحرب مع إيران.

ومنذ ذلك الحين ، عززت الولايات المتحدة قواتها في عدد أقل من القواعد، وهو تغيير اعترف الجنرال ماكنزي أنه حول الموارد من محاربة داعش.

وبشكل منفصل، تم تعليق مهمة التدريب خلال الأشهر العديدة الماضية بسبب مخاوف بشأن فيروس كورونا.

وأشاد الجنرال ماكنزي بحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، لجهودها الأولية في مواجهة الميليشيات المدعومة من إيران التي تطلق الصواريخ بشكل دوري على القوات والأفراد الأميركيين، مشيرًا إلى أنه يتعين على المسؤولين الأميركيين التحلي بالصبر.

واضاف الجنرال أنه يعمل على تبريد البيئة في العراق في إشارة واضحة إلى مقتل أحد كبار جنرالات إيران وهو قاسم سليماني، في غارة أميركية بطائرة مسيرة في مطار بغداد الدولي في حيث أثارت تلك الضربة غضب العديد من البرلمانيين العراقيين، الذين طالبوا بالانسحاب الكامل للقوات الأميركية من البلاد.

وفي شمال شرق سوريا، تعمل القوات الأميركية عن كثب مع الحلفاء الأكراد، قوات سوريا الديمقراطية، لمحاربة جيوب مقاتلي داعش. وقال الجنرال ماكنزي إن المسلحين اقتصروا على تنفيذ "أعمال عنف محلية متفرقة" شرق نهر الفرات، وهي منطقة تسيطرعليها القوات الكردية الأميركية والمدعومة من الولايات المتحدة.

وقال الجنرال ماكنزي إن داعش اكتسب المزيد من الزخم على الجانب الغربي من النهر، الذي تسيطر عليه القوات الحكومية السورية والقوات الروسية الداعمة لها. وأضاف : "بشكل عام، غرب نهر الفرات، الظروف أسوأ بكثير".

وبعد الانسحاب الأميركي من معظم شمال شرق سوريا قبل الهجوم التركي عبر الحدود في الخريف الماضي، دخلت القوات الروسية في مواجهات مع القوات الأميركية على الطرق السريعة في المنطقة، لا سيما بالقرب من حقول النفط التي يسيطر عليها الآن حلفاء البنتاغون الأكراد السوريون، مما أدى إلى كسر الاتفاقات بين البلدين للابتعاد عن بعضهما البعض.