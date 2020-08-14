بومبيو: ترمب يدعو الأسد لمفاوضات لإطلاق سراح أوستين تايس

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب يدعو الأسد لمفاوضات مباشرة لإطلاق سراح أوستين تايس.

ويصادف هذا الشهر مرور ثماني سنوات على اختفاء المصور الصحافي الأميركي المستقل أوستين تايس أثناء تغطية الحرب في سوريا.

أوستين تايس البالغ من العمر 31 عامًا، ساهم في منشورات واشنطن بوست، ومنشورات ماكلاتشي.

وتعتقد عائلة تايس أنه لا يزال على قيد الحياة، وتعمل وزارة الخارجية الأميركية أيضًا على افتراض أن تايس لا يزال على قيد الحياة. وقد عرض الـ F.B.I مكافأة قدرها مليون دولار للمعلومات التي أدت إلى عودته.

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وكان الصحافي الأميركي أوستين تايس اختفى في 13 أغسطس 2012 أثناء رحلته إلى سوريا، بعد أن ذهب في سنته الأخيرة من دراسته في جامعة "جورج تاون" للحقوق، لنقل الأخبار والقصص الممكنة من سوريا، حيث كان يعمل للعديد من المؤسسات الإعلامية، بينها شبكة "سي بي إس" وصحيفة "واشنطن بوست" وشركة "ماكلاتشي".