ترمب: ترشيح كامالا لمنصب نائب بايدن غير قانوني

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن المرشحة الديمقراطية المفترضة لمنصب نائب الرئيس، كامالا هاريس، غير مؤهلة لحكم أميركا. جاء ذلك في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض، أمس الخميس، فيما أثار ذلك شجب وإدانة الحزب الديمقراطي.

وكانت جينا إليس، كبيرة المستشارين القانونيين في حملة ترمب، قد روجت اقتراحًا على قناة ABC بأن ولادة هاريس تحرمها بطريقة ما من تولي منصب الرئاسة. وقال ترمب عندما طُلب منه الرد إنه "سمع للتو" عن الفكرة .

ووُلدت هاريس في أوكلاند بكاليفورنيا لأبوين مهاجرين، وهي مؤهلة لتولي الرئاسة، وفقا لما أوردته Daily Caller الأميركية.

ويشير الادعاء الجديد الذي ناقشته إليس إلى أن الولادة على أرض أميركية بحد ذاتها لا تؤهل الفرد ليكون رئيسًا. وقال ترمب، بدلاً من الطعن في ادعاء إليس: "سمعت اليوم أن هاريس لا تفي بالمتطلبات، وبالمناسبة، فإن المحامية التي كتبت تلك المقالة هي محامية مؤهلة للغاية وموهوبة للغاية". وتابع "ليس لدي أي فكرة عما إذا كان هذا صحيحًا. كنت سأفترض أن الديمقراطيين سيتحققون من ذلك قبل أن يتم اختيارها للترشح لمنصب نائب الرئيس ".

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وأضاف "هذا أمر خطير للغاية يقولون إنها غير مؤهلة لأنها لم تولد في هذا البلد. لا أعرف عن ذلك، لقد سمعت عنه للتو. سألقي نظرة ".

وقبل الترشح للرئاسة، كان ترمب مؤيدًا صريحًا لنظرية بيرثر التي أشارت إلى أن الرئيس السابق باراك أوباما ولد بالفعل في كينيا، وبالتالي لم يكن مؤهلاً ليكون رئيسا، لكن الأدلة أثبتت خلاف ذلك.