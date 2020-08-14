تطورات مهمة في أصول التحقيق الروسي ضد ترمب

قال وزير العدل والمدعي العام الأميركي، وليام بار، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الخميس، إنه سيكون هناك "تطور" يوم الجمعة في تحقيق المدعي الأميركي جون دورهام في أصول التحقيق الروسي ضد ترمب.

وقال بار إن التطور لن يكون "مزلزلاً"، ولكنه سيكون "مؤشرًا على أن الأمور تسير بالوتيرة المناسبة كما تمليه الحقائق في هذا التحقيق".

وأضاف بار: "هناك شيئان مختلفان يحدثان، قلت إن الشعب الأميركي بحاجة إلى معرفة ما حدث بالفعل، ونحتاج إلى معرفة قصة ما حدث في عامي 2016 و2017. وسيتم ذلك. الجانب الثاني من هذا هو إذا تجاوز الأشخاص الخط، إذا انتهك الأشخاص المتورطون في هذا النشاط القانون الجنائي، فسيتم توجيه تهم إليهم" .

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ويعتبر جون دورهام رجلا مستقلا ويتمتع بخبرة عالية، وتحقيقاته تسير بخطى حثيثة، وكانت هناك بعض التأخيرات في التحقيق بسبب 19 COVID.

وأضاف وليام بار بالقول "أنا راضٍ عن التقدم وقلت إنه ستكون هناك تطورات وتطورات مهمة قبل الانتخابات".

وتابع بار "لكننا لا نفعل ذلك من أجل مواءمة ذلك مع جدول الانتخابات، نحن على علم بالانتخابات. لن نفعل أي شيء غير مناسب قبل الانتخابات"، مشددا على أن توقيت التطورات في القضية هو المحدد للوقت الذي سوف تعلن فيه.