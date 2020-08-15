بيل ماهر يحذر: بايدن لا يتقدم بشكل كافٍ مقارنة بكلينتون

أعرب مقدم برنامج "الوقت الحقيقي" بيل ماهر عن قلقه من أن جو بايدن لم يكن "متقدما بشكل مريح" على الرئيس ترمب بقدر ما ينبغي أن يكون قبل أقل من 90 يوما من الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وخلال حلقة نقاش مع المرشحين السابقين للبيت الأبيض (بيت بوتيجيج ،وأندرو يانغ) ، تحدث ماهر عن الوضع الحالي للسباق الرئاسي بينما يستعد بايدن لقبول ترشيح حزبه في مؤتمر الديمقراطيين الأسبوع المقبل.

وقال ماهر "بايدن متقدم لكنه ليس من وجهة نظري متقدما بشكل مريح. ليس من أجل راحتي. أعني، كانت هيلاري متقدمة أكثر في مرحلة ما. ويجب أن أسأل فقط: ما الذي يفعله حزبك ضد هذه الكارثة السائرة [ترمب] بحيث لا يمكنك سد الفجوة بشكل أفضل من ذلك؟".

ورد بوتيجيج قائلاً لماهر "إن الأمر لا يتعلق فقط بالسياسة" في السباق الرئاسي.

وأوضح أن "سياسات هذه الإدارة كانت كارثة، وقيادة هذه الإدارة كارثة، ونحن نعلم ذلك. لكن لا يزال، أعتقد أن هناك الكثير من الناس الذين سمعوا رسالة على الرغم من أنها كانت مزورة، رسالة مفادها أن هنا شخصا ما يراك ويهتم بك. الآن هي فرصتنا لتغيير ذلك. وأعتقد أن جو بايدن يركز حقا على التأكد من أننا نتواصل".

ثم سأل ماهر عما إذا كان يعتقد أن الحزب الديمقراطي "تحت قبضة اليسار المتطرف أكثر من اللازم". وقد نفى يانغ هذا التأكيد ولكنه أثار قضية مختلفة يواجهها الحزب.

وقال "عندما كنت أقوم بحملتي الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، قلت: أنا أرشح نفسي لمنصب الرئيس، وكان أحدهم يقول: أي حزب؟". وقال يانغ لماهر "عندما أقول الحزب ديمقراطي، ويمكنكم رؤية رد الفعل السلبي في كثير من الأحيان. وهذا من سائقي الشاحنات أو النادلات أو موظفي البيع بالتجزئة الذين اعتقدت أن الحزب الديمقراطي كان يقاتل من أجلهم. وحقيقة أن رسالتنا لا تصل إلى بعض الأميركيين. أعتقد أن الديمقراطيين بحاجة إلى القيام ببعض البحث عن الذات والقول: لماذا يعتقد الكثير من الناس أن الحزب الديمقراطي لا يتحدث معهم، لا يقاتل من أجلهم؟".

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وتابع يانغ: "أعتقد أن الحزب الديمقراطي لديه ميل لإيصال رسالة بطريقة معينة"، ثم استرسل: "إذا لم تصل هذه الرسالة، فهذا خطأك". بدلاً من ذلك، يجب أن نذهب إلى الأشخاص حيث هم، وأن نتحدث معهم بطريقة يقدرونها ويفهمونها. أعتقد أن الجمهوريين، للأسف، يصلون إلى درجة أعلى مما يفعله الديمقراطيون. ونتيجة لذلك، نحن في خطر أن يُنظر إليه على أنه حزب حضري أو حزب النخبة المثقفة، وهذا ما خلق فرصة للجمهوريين لعرض قضيتهم على مدى السنوات الماضية".