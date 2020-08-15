ترمب يتبرع بكامل راتبه.. ويخصص 100 ألف دولار لترميم الآثار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه سيتبرع بكامل راتبه، والذي يقدر بـ400 ألف دولار، كما خصص مبلغ 100 ألف دولار لخدمات "الحديقة الوطنية" لإصلاح وترميم الآثار الوطنية.

I promised YOU I would not take a dime of salary as your President. I donate the entire $400,000! It is my honor to give $100,000 to @NatlParkService to help repair and restore our GREAT National Monuments. So important to our American History! Thank You!! pic.twitter.com/4ETkUZ9yUf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2020

وقال ترمب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لقد وعدتكم أنني لن أحصل على راتبي كرئيس. أنا أتبرع بكامل مبلغ 400,000 دولار!"

وأضاف بنفس التغريدة: "إنه لمن الشرف أن أخصص 100,000 دولار لخدمات الحديقة الوطنية للمساعدة في إصلاح وترميم آثارنا الوطنية العظيمة."

واختتم تغريدته بالقول إن هذا الأمر هام للتاريخ الأميركي.

وأرفق الرئيس الأميركي صورة الشيك بقيمة 100 ألف دولار، موجها لخدمات الحديقة الوطنية.

يُذكر أنه بعد توقيعه مطلع الشهر الماضي الأمر التنفيذي بمعاقبة مخربي التماثيل والآثار بالسجن 10 سنوات، حذر الرئيس ترمب من ارتكاب مثل هذه الجريمة، ونبه إلى أن الكثيرين قيد الاعتقال الآن بهذه التهمة.

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وكان ترمب قد انتقد الأعمال التخريبية التي طالت عدداً من التماثيل والآثار في الولايات المتحدة مؤخراً على أيدي من وصفهم بالفوضويين متوعداً بمحاسبتهم.

يذكر أن عمليات تخريب طالت تماثيل تاريخية في عدد من المدن في البلاد، كما عمد بعض المحتجين إلى إقامة مناطق خارج سيطرة الشرطة، كسياتل، وإحراق العلم الأميركي.