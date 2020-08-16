بومبيو يحث نظيره التركي على خفض التوتر في المتوسط

وسط تصاعد التوتر في المتوسط، حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على خفض التوتر في شرق المتوسط.

كما أعلن بومبيو على تويتر مساء الأحد عن إجراء "محادثة بالوقت المناسب مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في سانتو دومينغو (عاصمة الدومينيكان) اليوم حول الحاجة الملحة للحد من التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط".

من جهته، قال جاويش أوغلو إنه ناقش مع بومبيو الوضع في ليبيا وشرق المتوسط.

وفي تحد لدعوات الاتحاد الأوروبي لخفض حدة التوتر، أعلنت تركيا الأحد أنها ستوسع نطاق عملياتها لاستكشاف حقول الغاز بمنطقة متنازع عليها شرق المتوسط.

إلى ذلك ذكرت البحرية التركية في مذكرة نشرت الليلة الماضية أن سفينة "يافوز" للتنقيب عن الغاز المنتشرة قبالة سواحل قبرص منذ أشهر، ستقوم بأنشطتها من 18 آب/أغسطس إلى 15 أيلول/سبتمبر جنوب غرب الجزيرة.

كما قالت البحرية التركية في المذكرة: "ننصح بشدة بعدم التوجه إلى منطقة التنقيب".

قبرص ترد

في المقابل، أصدرت قبرص تحذيراً ملاحياً مضاداً لتحذير أنقرة بتمديد بقاء سفينة التنقيب التركية في المياه التي تملك قبرص حق الانتفاع الاقتصادي فيها، وفق وكالة الأنباء القبرصية.

واعتبرت قبرص أن التحذير الملاحي التركي "يشير إلى عمل غير مصرح به وغير شرعي للسفينة التركية والسفن المرافقة لها في المياه الاقتصادية القبرصية".

يؤجج التوتر ويقوض الأمن

من جانبه، اعتبر ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تجديد تركيا لأنشطة التنقيب في منطقة بحرية حددتها قبرص ومصر يؤجج التوتر ويقوض الأمن في شرق البحر المتوسط.

وقال بوريل الأحد إن "هذا الإجراء يتعارض ويقوض الجهود المبذولة لاستئناف الحوار والمفاوضات والسعي إلى وقف التصعيد الفوري"، داعياً "السلطات التركية إلى إنهاء هذه الأنشطة على الفور والمشاركة الكاملة وبحسن نية في حوار واسع مع الاتحاد الأوروبي".