ترمب يرجح عدم المشاركة بمؤتمر دعا إليه بوتين حول إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنّه "على الأرجح لن" يشارك في قمة طارئة حول إيران اقترح عقدها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

موضوع يهمك تباهت إيران بالفيتو الروسي - الصيني في مجلس الأمن الدولي الجمعة، على قرار تمديد حظر السلاح عليها، فيما أعلنت الولايات... "سناب باك".. عقوبات أقسى على إيران رغم رفع حظر الأسلحة إيران

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في منتجع الغولف الذي يملكه في بيدمينشتر بولاية نيوجيرسي "على الأرجح كلا، أعتقد أننا سننتظر إلى ما بعد الانتخابات".

وقال ترمب إنه سيلجأ لـ "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات على إيران. وأشار إلى أنه سيلجأ لإجراءات لإعادة تفعيل العقوبات على إيران، وتابع: سنقوم بإجراءات للرد على ما حصل أمس في مجلس الأمن.

قمة سباعية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح عقد قمة سباعية عبر الإنترنت للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافةً إلى ألمانيا وإيران، لتحديد خطوات تهدف لتجنب مواجهة حول حظر الأسلحة على إيران. وأعلنت فرنسا تأييدها لهذا المقترح.

وفي بيان أصدره الكرملين، كشف بوتين الجمعة أن المناقشات تزداد توتراً حول إيران في مجلس الأمن الدولي الذي رفض لاحقا مقترحا أميركيا لتمديد حظر للسلاح على طهران.

وقال بوتين: "الموقف يتصاعد. يتم تقديم اتهامات لا أساس لها ضد إيران"، مضيفاً أن روسيا ما زالت ملتزمة تماماً بالاتفاق النووي.

"العودة التلقائية للعقوبات"

وبعد رفض مجلس الأمن لمشروع قرار أميركي يسمح بالتمديد إلى أجل غير محدد لحظر الأسلحة المفروض دوليا على طهران، انتقلت الولايات المتحدة إلى "الخطة ب".

وهي ما تعرف بمبدأ "سناب باك" أو آلية "العودة التلقائية للعقوبات"، المنصوص عليها في القرار 2231.

إذ تتيح هذه الآلية لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي تقديم شكوى للأمم المتحدة في حال أخلت إيران بأي بند من بنود الاتفاق.