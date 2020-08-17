كبير محللي البيت الأبيض: الديمقراطيون يريدون الدمار

قبل يوم واحد من بدء المؤتمر الوطني الديمقراطي 2020، أكد كبير المحللين الاستراتيجيين السابقين في البيت الأبيض، ستيف بانون، أن الديمقراطيين "يريدون الموت والدمار".

وقال لـ "Sunday Morning Futures" على الفوكس نيوز في مقابلة حصرية "أعتقد أن هذا الأسبوع سيكون أمرًا رائعًا لحملة ترمب وRNC [المؤتمر الوطني الجمهوري] والبيت الأبيض للسماح للشعب الأميركي برؤية سياسات الديمقراطيين بالضبط".

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كما أوضح أن الديمقراطيين يريدون موت الاقتصاد الأميركي، وتدمير أسلوب الحياة الأميركية، وأعتقد أنه إذا تم تسليط الضوء على ذلك بحلول نهاية الأسبوع، فسوف يدخن جو بايدن من قبو منزله، حسب تعبيره.



هذا وأدلى بانون بهذه التعليقات الأحد قبل يوم من بدء المؤتمر الوطني الديمقراطي 2020. وسيكشف المؤتمر انتقال تسمية جو بايدن من المرشح المفترض للحزب إلى المرشح الرئاسي الرسمي.

كما سيوفر للحزب أربع ليالٍ من البرامج لحشد قاعدته وإقناع الناخبين المتأرجحين بالانضمام إلى قضيتهم. وسوف يتضمن المؤتمر خطابات من السيناتور بيرني ساندرز والرئيسان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما.

فوز ترمب

وقال بانون رداً على ذلك: "أعتقد أن هذا مثالي للرئيس ترمب"، مضيفاً "في الواقع، إذا كنت في الحملة الانتخابية الجمهورية، فسأقوم بتضخيم الرسائل الصادرة عن هذا المؤتمر وهذا هو السبب: لقد فاز الرئيس ترمب في 2016 لأنه دافع عن أميركا، لقد دافع عن الطبقة العاملة والمتوسطة ضد النخبة المالية والسياسية التي كانت تقود الانحدار المتواصل للولايات المتحدة وسوف تراهم خلال الأيام الأربعة المقبلة".

ثم أشار إلى أنه في ظل إدارة أوباما وبايدن "كان لدينا أكبر تركيز للثروة في تاريخ أميركا". وتابع: "حوّل الرئيس ترمب ذلك إلى اقتصاد يناضل حيث بدأ السود والإسبان والطبقة العاملة والطبقة الوسطى في الحصول على زيادات في الأجور وخفض معدلات البطالة".

وفي سبتمبر، قبل الإعلان عن جائحة الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، كان معدل البطالة 3.5%، وهو أدنى مستوى له منذ 50 عامًا.

صفقة مروعة

كما أضاف "لقد تم تكليف جو بايدن من قبل الرئيس أوباما بالتحول إلى آسيا وماذا فعل الديمقراطيون؟ لقد عقدوا صفقة مروعة مع إيران التي دخلت بعد ذلك في شراكة مع الحزب الشيوعي الصيني. لقد كان جو بايدن هو الذي يتخبط في التحول إلى آسيا، جو بايدن هو الذي تخلى بشكل أساسي عن بحر الصين الجنوبي لقد كلف جو بايدن بمحاولة مواجهة الحزب الشيوعي الصيني وقد فشل".



وشدد بانون على أنه خلال DNC المؤتمر الديمقراطيي سيتعين على بايدن "إثبات قدرته على مواجهة دونالد ترمب لأنني أعتقد أن السياسات نفسها ستفجر هذه الانتخابات".