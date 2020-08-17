وسط مخاوف من موسم الإنفلونزا.. كورونا يتزايد بأميركا

في حين يواصل فيروس كورونا الجديد تفشيه في العالم ولو بشكل متفاوت بين الدول، ليصيب أكثر من 21 مليون شخص، ويقتل أكثر من 759,411 شخصاً، كشف إحصاء لـ"رويترز"، أن عدد حالات الوفاة بالولايات المتحدة جراء مرض كوفيد-19 تخطى 170 ألف حالة، الأحد، في الوقت الذي أبدى فيه مسؤولو الصحة مخاوفهم من تعقيد فيروس كورونا موسم الإنفلونزا خلال الخريف.

ارتفع عدد حالات الوفاة 483 حالة يوم الأحد، مع تصدر ولايات فلوريدا وتكساس ولويزيانا الزيادة في حالات الوفاة.

موضوع يهمك في وقت لا يزال الفيروس المستجد يغزو العالم أجمع حيث تجاوز عدد الإصابات حاجز الـ21 مليوناً حتى الآن، ابتكر باحثون بجامعة... رذاذ للأنف.. ابتكار جديد قد يحمي من كوفيد 19 علم

هذا وتبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة 5.4 مليون حالة على الأقل، وهو أعلى عدد من حالات الإصابة في العالم ومن المرجح أن يكون ذلك أقل من الأعداد الفعلية، لأن البلاد ما زالت لم تعزز عمليات الاختبار إلى المستويات الموصى بها.

وبدأت الحالات تتراجع في معظم الولايات باستثناء هاواي وساوث داكوتا وإيلينوي.

ويشعر مسؤولو الصحة العامة والسلطات بقلق من احتمال ارتفاع عدد حالات الإصابة من جديد خلال فصل الخريف وسط بدء موسم الإنفلونزا الذي من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم الجهود الرامية إلى علاج فيروس كورونا.

من جانبه، حذر روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال مقابلة مع موقع إم دي الإلكتروني من احتمال أن تواجه الولايات المتحدة "أسوأ خريف" إذا لم يلتزم الناس بالإرشادات الصحية.

وما زال التعافي الاقتصادي الأميركي من الركود الناجم عن تفشي فيروس كورونا متعثراً مع إبطاء بعض البؤر الساخنة استئناف نشاطها وإغلاق أخرى المتاجر.

ويتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم ارتفاعاً في حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الأشهر المقبلة مما يؤدي إلى تسجيل نحو 300 ألف حالة وفاة في المجمل بحلول ديسمبر كانون الأول وزيادة 75% في حالات المستشفيات.