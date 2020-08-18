أزمة البريد تتفاقم .. واتهامات للديمقراطيين بخلق أزمة جديدة

وجه الجمهوريون في مجلس النواب انتقادات حادة لدعوات الديمقراطيين للكونغرس لتمرير المليارات من التمويل الإضافي لخدمة البريد الأميركية (USPS) ، متهمين إياهم بدفع "نظرية مؤامرة لا أساس لها" حول تدابير خفض التكاليف التي تعيق تسليم الاقتراع عبر البريد.

وغرد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي قائلا "الديمقراطيون لا يخجلون، إنهم يدفعون بنظريات المؤامرة حول USPS لتقويض الثقة في الانتخابات وصرف الانتباه عن إخفاقاتهم، وتابع: "سواء اختار الأميركيون التصويت شخصيًا أو التصويت الغائب، لدي ثقة كاملة في نزاهة عمليتنا الانتخابية."

وأعلنت القيادة الديمقراطية يوم الاثنين أن مجلس النواب سيعود إلى العمل يوم السبت للتصويت على تشريع - لم يتم الانتهاء منه بعد - يهدف إلى منع USPS من تغيير العمليات التي كانت موجودة اعتبارًا من يناير .

وحذرت USPS مؤخرًا مسؤولي الانتخابات في 46 ولاية ومقاطعة كولومبيا من أنها لا تستطيع ضمان وصول جميع بطاقات الاقتراع عبر البريد في الوقت المناسب ليتم عدها.

تزوير الانتخابات

وهاجم الديمقراطيون مرارًا انتقادات الرئيس ترمب بأن التصويت عبر البريد قد يؤدي إلى زيادة تزوير الانتخابات واتهموا الإدارة بمحاولة تقويض الخدمة البريدية كجزء من خطة لقمع الأصوات.

لكن المشرعين من الحزب الجمهوري يعتقدون أن الضغط من أجل المزيد من التمويل هو محاولة "للاستيلاء على الأموال" من قبل الديمقراطيين كجزء من جهودهم لتشويه سمعة الرئيس قبل الانتخابات.

وجادل النائب ستيف سكاليس في مجلس النواب على الفوكس نيوز بأنها "أزمة ملفقة" من قبل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مضيفًا أن عائدات USPS ارتفعت منذ بداية الوباء.



وتابع "لقد كانت تحاول الحصول على حوالي 75 مليار دولار، وتذكر أن إجمالي ميزانية البريد يقارب هذا المبلغ للعام بأكمله. لذا ، كما تعلم ، كانت تحاول جني الأموال لفترة طويلة، قبل انتشار فيروس كورونا بفترة طويلة ".

وأضاف "إنها تحاول مرة أخرى فقط الاستفادة من الأزمة. يقوم مكتب البريد بتسليم البريد، وإذا صوت كل أميركي عن طريق البريد، فربما يمثل ذلك زيادة بنسبة 2٪ عما فعلوه في شهر يونيو من هذا العام، لذا فإن هذا ليس" حول ما إذا كان مكتب البريد يمكنه تسليم البريد أم لا. سيتم الاهتمام بذلك بغض النظر".

الرقابة والإصلاح

ويأتي رد الجمهوريين على الديمقراطيين الذين يتساءلون عما إذا كان يمكن المساس بنزاهة الانتخابات بسبب التغييرات في الخدمة البريدية قبل أسبوع واحد من موعد الإدلاء بشهادة مدير مكتب البريد العام لويس ديجوي أمام لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب بشأن إجراءات خفض التكاليف.

وقال النائب جيمس كومر أرفع الجمهوريين في لجنة الرقابة إن تعليقات الديمقراطيين تقوض ثقة الناخبين في نظام الانتخابات.



وقال في بيان "نظرية المؤامرة الجامحة التي لا أساس لها من قبل الديمقراطيين بشأن خدمة البريد بالولايات المتحدة غير مسؤولة وتقوض فقط ثقة الشعب الأميركي في نزاهة الانتخابات ومؤسساتنا".



مضيفا "إن لجنة الرقابة والإصلاح لديها فرصة هائلة لوضع نظرية المؤامرة هذه في الفراش، وآمل أن ينضم إلي زملائي الديمقراطيون في مراجعة الحقائق وتحديد مجالات الإصلاح حتى تعمل USPS بشكل أفضل مع الشعب الأميركي".

وأكد كومر أيضًا أنه سيتم وضع البروتوكولات المناسبة للسماح للناس بالتصويت الشخصي بأمان.

وتعكس تعليقات الجمهوريين صدى تعليقات ترمب، الذي نفى المزاعم بأنه كان يحاول قمع الأصوات بالتغييرات الأخيرة. قال ترمب إن إجراءات خفض التكاليف هي إصلاح ضروري والإدارة تعمل "لجعلها جيدة" خلال ظهورها في برنامج "فوكس آند فريندز" صباح الاثنين.