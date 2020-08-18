ترمب يهاجم إلهان عمر ويشكك بنتيجة فوزها عبر البريد

انتقد الرئيس دونالد ترمب النائبة الديمقراطية من مينيسوتا إلهان عمر خلال تجمع لحملته الانتخابية في الولاية يوم الاثنين.

وكانت إلهان عمر، النائبة الديمقراطية المسلمة، قد فازت بالانتخابات التمهيدية في منطقة الكونغرس الخامسة الأسبوع الماضي، على محامي الوساطة أنطوني ميلتون مو بنسبة 57.1% من الأصوات، وهي مفضلة بشدة للفوز بالانتخابات العامة في نوفمبر والمحافظة على مقعدها.

وقال ترمب: "عضوة الكونغرس إلهان عمر.. كيف فازت بحق الجحيم في الانتخابات التمهيدية؟ ما الذي حدث بحق الجحيم؟ كيف فازت بحق الجحيم؟ هذه المرأة مجنونة إنها امرأة مروعة تكره بلدنا".

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وردًا على شخص من الجمهور قال شيئًا عن التصويت عبر البريد، قال الرئيس: "التصويت عبر البريد، أنت محق قد تكون على حق. سيتعين علينا التحقق من ذلك دعونا نتحقق من التصويت عبر البريد".

وأضاف: "كيف يمكن للمرأة التي تكره بلدنا، والتي لا تقول شيئًا سوى أشياء سيئة عن بلدنا وحلفائنا الآخرين، كيف تفوز هذه المرأة؟" وتساءل: "أين الناس الذين سيصوتون لها؟"

وأشار ترمب إلى تعليقات إلهان عمر حول قسم شرطة مينيابوليس قبل أن ينتقد المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة جو بايدن لقبوله تأييدها، قائلا "هكذا سيديرون بلدنا".