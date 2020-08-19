مدير البريد الأميركي ينزع فتيل أزمة انتخابية بين الجمهوريين والديمقراطيين

في تحرك مفاجئ أعلن المدير العام للبريد يوم الثلاثاء أنه سيوقف مؤقتًا التغييرات التي أعلنها في عمليات خدمة البريد إلى ما بعد الانتخابات وسط صراع حاد من الحزبين، وهو تراجع حاد بعد أن أمضى الرئيس ترمب أيامًا في الدفاع عن تصرفات الوكالة.



وقال لويس ديجوي في بيان "لتجنب ظهور أي تأثير على التصويت بالبريد سوف أقوم بتعليق هذه المبادرات إلى ما بعد انتهاء الانتخابات".

وأضاف أن ساعات العمل في مكاتب البريد ستبقى دون تغيير ولن تتم إزالة معدات معالجة البريد وصناديق التحصيل ولن يتم إغلاق مرافق معالجة وفرز البريد. كما أن الوكالة ستوظف "موارد إضافية" ابتداء من 1 أكتوبر ، "لتلبية أي طلب غير متوقع" يحيط بالانتخابات.

ويأتي إعلان ديجوي المفاجئ في الوقت الذي تلقت فيه قيادته لخدمة البريد تدقيقًا شديدًا من المشرعين في كلا الحزبين الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن تأخير البريد والتغييرات في الوكالة. وقد أثار توقيت التغييرات ردود فعل عنيفة بالنظر إلى أنه من المتوقع أن يعتمد الناخبون بشكل كبير على بطاقات الاقتراع عبر البريد في نوفمبر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح ديجوي أنه لا يزال ينوي إصلاح الوكالة، لكنه سيفعل ذلك بعد انتهاء موسم الانتخابات.وتابع في بيان "جئت إلى خدمة البريد لإجراء تغييرات لضمان نجاح هذه المنظمة واستدامتها على المدى الطويل". وأضاف "أعتقد أن الإصلاحات المهمة ضرورية لتحقيق هذا الهدف، والعمل نحو تلك الإصلاحات سيبدأ بعد الانتخابات.

حليف ترمب

ومن المقرر أن يدلي ديجوي وهو مانح رئيسي للحزب الجمهوري وحليف ترمب والذي تولى المنصب في يونيو، بشهادته أمام لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ يوم الجمعة.



كما أنه من المقرر أيضًا أن يمثل أمام لجنة الإشراف والإصلاح في مجلس النواب يوم الاثنين، وأكد بعض أعضاء تلك اللجنة الذين رحبوا بتأجيل السياسة الجديدة ، أنهم ما زالوا يتوقعون مثوله أمام الكونجرس لشرح التغييرات.



وحذرت خدمة البريد 40 ولاية في رسائل أواخر الأسبوع الماضي من أن المواعيد النهائية لطلب بطاقات الاقتراع وإعادتها وفرزها قد تتعرض للتأخير في وقت تواجه فيه الوكالة بالفعل مشكلات مالية وتأخيرات في التوصيل وتدفقًا متوقعًا لبطاقات الإقتراع.



ودق المشرعون من كلا الحزبين ونشطاء حقوق التصويت ناقوس الخطر ردا على الصور والتقارير الإخبارية حول إزالة صناديق البريد. وكتب السناتور الجمهوري جيري موران إلى ديجوي يوم الاثنين خطابا تحدث فيه عن مخاوف من أن التأخير قد يؤثر سلبًا على سكان الريف الذين يعتمدون على خدمة البريد للحصول على الأدوية.





ويأتي الصراع حول خدمة البريد في الوقت الذي يشن فيه ترمب هجمات شبه يومية على التصويت عبر البريد ، مما يثير الشك حول مصداقيتها ويحذر من أن استخدامها على نطاق واسع سيؤدي إلى نتيجة انتخابات مزورة . وقال ترامب في بعض الأحيان أن خدمة البريد تفتقر إلى القدرة على التعامل مع تدفق بطاقات الاقتراع عبر البريد في موسم الانتخابات هذا ، على الرغم من أن ديجوي نفى ذلك بنفسه يوم الثلاثاء ، قائلاً إن الوكالة "مستعدة اليوم للتعامل مع أي حجم من رسائل البريد الانتخابية التي تتلقاها هذا الخريف".



ودافع الرئيس وبعض حلفائه عن التغييرات التشغيلية الأخيرة في الوكالة ، قائلين إنها ضرورية لخفض التكاليف وسحب الوكالة المحاصرة من المنطقة الحمراء والتي تواجه عجزًا هائلاً في الميزانية.

لقد تم إدارة البريد بشكل مروع

وقال ترمب لشبكة فوكس نيوز يوم الاثنين "لقد تم إدارة البريد بشكل مروع. وسوف نجعلها جيدة، الآن ما الذي يفترض بي أن أفعله؟ هل أدعها تستمر في العمل بشكل سيئ؟ لذلك إذا قمت بإصلاحها، فإنهم يقولون" أوه، إنه يعبث بالانتخابات ". لا ، نحن لا نعبث".



واحتشد أقوى حلفاء ترمب في الكابيتول هيل للدفاع عنه واتهموا الديمقراطيين بتسييس خدمة البريد لكسب اليد العليا في الانتخابات.



ووصف السناتور تيد كروز يوم الثلاثاء الانتقادات بأنها "ستار سياسي" أطلقه القادة الديمقراطيون "لتعزيز هدف سياستهم المتمثل في التصويت عبر البريد الشامل".وقال كروز للصحفيين في مبنى الكابيتول: "المشكلة في التصويت العام بالبريد هي أنها عرضة بشكل خاص لتزوير الناخبين". "ولسوء الحظ، ينظر الكثير من الديمقراطيين الحزبيين إلى ذلك باعتباره ميزة وليس خطأ."





ومع ذلك، يؤكد النقاد أن التغييرات، من خلال إبطاء تسليم البريد، من شأنها أن تسبب فوضى تحيط بانتخابات نوفمبر، والتي من المقرر أن تحدث في خضم جائحة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يصوت عشرات الملايين من الناس عبر البريد لأسباب تتعلق بالصحة العامة.



ولإظهار حسن نواياهم ، تسابق أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين هذا الأسبوع للدفاع عن خدمة البريد، سعياً منهم لإنقاذ الوكالة الرازحة تحت العجز المالي بينما اتهموا ترمب بـ "تخريب" عملياتها لكسب اليد العليا في انتخابات نوفمبر.



واتخذ الزعماء الديمقراطيون خطوات تتمثل في دعوة مجلس النواب للعودة إلى واشنطن هذا الأسبوع للتصويت على تمويل الوكالة الجديدة بمليارات الدولارات. واستدعى رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب ديجوي للإدلاء بشهادته أمام اللجنة الأسبوع المقبل.

ويتم تصنيف مكتب البريد دائمًا بين أكثر المؤسسات الحكومية اعتزازًا في البلاد. وفي الواقع، وجد استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في مارس أن خدمة البريد هي الأكثر شعبية بين جميع الوكالات الفيدرالية، حيث حصلت على تصنيف إيجابي من 91 بالمائة من الناخبين الذين تم تحديدهم على أنهم ديمقراطيون، و91 بالمائة من أولئك الذين يعرفون أنهم الجمهوريون.