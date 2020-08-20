ترمب ردّاً على أوباما: كان رئيساً "سيئاً" و"مروّعاً"

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ردّ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بقوّة على الانتقادات الشديدة التي وجّهها إليه مساء الأربعاء الرئيس السابق باراك أوباما، واصفاً سلفه الديمقراطي بأنّه كان رئيساً "سيّئاً" و"مروّعاً".

اعتبر الرئيس الأميركي السابق الديمقراطي، باراك أوباما، مساء الأربعاء، أنّ خلفه الجمهوري دونالد ترمب "لم يأخذ أبداً" منصبه على محمل الجدّ، متّهماً الملياردير الساعي للفوز بولاية ثانية بأنّه يفتقر إلى المهارات اللازمة لقيادة أقوى دولة في العالم.

وردّاً على هذا التوصيف قال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "عندما أسمع هذا الكلام وأرى الرعب الذي تركه لنا وغباء الاتّفاقيات التي أبرمها... انظروا كم كان سيّئاً، وكم كان غير فعّال". وتابع "الرئيس أوباما لم يؤدّ عملاً جيّداً. أنا موجود هنا بسبب الرئيس أوباما وجو بايدن".

وكتب الرئيس الرابع والأربعون في خطاب أمام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي "كنت أتمنّى حقاً، من أجل بلدنا، أن يُظهر دونالد ترمب بعض الاهتمام بأخذ وظيفته على محمل الجدّ... لكنّه لم يفعل ذلك أبداً".

وأضاف أنّ ترمب "لم يبدِ أيّ اهتمام في القيام بما يلزم لأداء وظيفته ولا أيّ اهتمام بإيجاد أرضية مشتركة". وتابع أوباما هجومه الناري على خلفه بالقول إنّ "دونالد ترمب لم يرتقِ إلى مستوى المنصب لأنه لا يستطيع ذلك".

وكان جو بايدن فاز رسمياً، الثلاثاء، بترشيح حزبه الديمقراطي لمنافسة الرئيس، دونالد ترمب، في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكما كان متوقعاً، فقد صوّت غالبية المندوبين الديمقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي تستضيفه ميلووكي (شمالاً) وتجري وقائعه بشكل غير مسبوق افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19.