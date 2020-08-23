أميركا.. توقيف 9 وإصابة ضابط خلال اضطرابات في دنفر

اشتبك متظاهرون يرتدون خوذات ودروع مع الشرطة في وقت متأخر من يوم السبت في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأميركية، ما دفع الضباط للقبض على ما لا يقل عن تسعة أشخاص.

أفادت وسائل الإعلام أن الألعاب النارية أطلقت على الضباط، وأضرمت النيران في العلم الأميركي وشجرة خارج قاعة المحكمة، وتحطمت النوافذ، واقتحم مطعم للوجبات السريعة خلال الاضطرابات.

وقال الناس في الحشد إنهم كانوا يحتجون لأسباب متنوعة - من جهود وقف تمويل قسم الشرطة، إلى الاستياء من استجابة الشرطة لمخيم مشردين الأسبوع الماضي، إلى وفاة إيلجيا ماكلين - وفقًا لمنافذ إخبارية. وتوفي ماكلين بعد أن أوقفته الشرطة العام الماضي في ضاحية أورورا في دنفر.

وقالت الشرطة إن ضابطا واحدا على الأقل أصيب. ذكرت وسائل الإعلام أن الذخائر الأقل فتكًا مثل كرات الدخان والفلفل استخدمت لإخلاء الحشد. واحتجز تسعة أشخاص على الأقل لكن التهم التي قد يواجهونها غير واضحة.